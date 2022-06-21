珍寶海鮮舫沉沒｜經典場口已成回憶 MIRROR拍賀年歌MV變絕響

6月20日更新：珍寶海鮮舫上周二(14日)被拖離本港，原擬前往東南亞進行維修，詎料突遇上風浪、全面入水翻沉，珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團對此感難過不捨，由於事發地點水深超過1,000米，擬進行打撈工程亦非常困難，現時正向拖船公司進一步了解事故詳情。

珍寶海鮮舫的牌照6月中到期，停運兩年後，今日更將移離香港，對所有香港人而言實在難過且傷感。事實上，珍寶海鮮舫一直都是香港的著名地標，由於充滿東方色彩，故幾十年來吸引大量國際名人前來光顧，以往亦有不少電影曾在該處取景，當中以周星馳的1996年電影《食神》最令人印象深刻，薛家燕、羅家英、劉以達及谷德昭等在珍寶海鮮舫上演超級食神大賽，絕對是港片迷的集體回憶。

多套經典電影日劇在船上取景

除了《食神》外，《無間道2》、李小龍電影《龍爭虎鬥》、占士邦片《鐵金剛大戰金槍客》、50年代荷李活電影《生死戀》、95年《哥斯拉完結篇之世紀必殺陣》、經典日劇《猛龍特警隊》及韓片《盜賊門》等都曾在船上取景，近年還有長澤正美主演日片《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》，都在片尾一場戲份特地以珍寶海鮮舫作為背景。

珍寶海鮮舫停業期間，組合MIRROR亦曾在該處拍攝賀年歌MV，於今年農曆新年公開的MV，可見12子穿上唐裝大唱充滿賀年氣氛的《恭喜你》、《祝福你》及團歌《All In One》，可惜未夠半年已成絕響。MIRROR成員Alton，今日亦在IG貼出當日在珍寶開工的幕後花絮。