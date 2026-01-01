珍惜生命｜珉娥元旦輕生獲救　自責毀了AOA和自己

南韓女團AOA前成員珉娥（권민아）元旦驚傳輕生獲救。她先是在社交網站發文，坦言近來狀況不穩定，並稱過去爆料在團體中遭欺凌一事讓她深感自責，直呼「我毀了AOA，也毀了自己」。消息曝光後，引發外界高度關注。
綜合韓媒報道，珉娥於1日突然在IG發文，寫下「再見，對不起」，並提及當年鼓起勇氣爆料在團體中遭欺凌一事，卻反而讓自己陷入深淵：「大家說是我毀了AOA，對啊，我忍了10年，為甚麼不繼續忍下去呢？或者我也應該打他們、罵他們。」她感謝所有曾疼愛她、把她「當作一個人對待」的每位親朋好友，並再次道歉。
採取法律對應手段
帖文發布後，她一度失去聯繫，直到約2小時後才再度PO文，表示自己已獲救，並稱稍早自己視線逐漸模糊、失去意識，對於過程完全沒有記憶，「突然聽到有聲音在搖我」才讓她清醒過來。然而，珉娥在獲救後卻發文表示，「我一定會守約的，會消失在你們面前」，但目前兩篇帖文都已刪除。
稍早，其所屬公司MODEN BERRY KOREA則表示，網上的惡評疑似是導致珉娥崩潰的主因，為保護珉娥，將起訴haters：「對於這些非法行為，公司方面正在搜集相關證據，將會採取強烈的法律對應手段。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章