珍惜生命｜珉娥元旦輕生獲救　自責毀了AOA和自己

南韓女團AOA前成員珉娥（권민아）元旦驚傳輕生獲救。她先是在社交網站發文，坦言近來狀況不穩定，並稱過去爆料在團體中遭欺凌一事讓她深感自責，直呼「我毀了AOA，也毀了自己」。消息曝光後，引發外界高度關注。

綜合韓媒報道，珉娥於1日突然在IG發文，寫下「再見，對不起」，並提及當年鼓起勇氣爆料在團體中遭欺凌一事，卻反而讓自己陷入深淵：「大家說是我毀了AOA，對啊，我忍了10年，為甚麼不繼續忍下去呢？或者我也應該打他們、罵他們。」她感謝所有曾疼愛她、把她「當作一個人對待」的每位親朋好友，並再次道歉。