珍惜生命｜葉翠翠自爆曾失利天文數字 兩度患抑鬱想自殺：試過攞輕生工具浴缸放埋水

現年43歲的港姐冠軍葉翠翠2015年嫁給建築師老公周曉東，婚後育有3子，並入住3千呎紅山半島獨立屋，享受美滿的少奶奶生活。葉翠翠 2017年提早跟TVB解約後，便轉型做KOL，有傳她月入高峰期勁賺七位數，加上多年來投資有道，被封為「圈中富婆」之一。日前，葉翠翠接受資深傳媒人汪曼玲訪問時，就透露原來曾兩度患上抑鬱症，更曾有自殺的念頭。 葉翠翠自爆第一次抑鬱是2020年幼子出生後3個月：「過去幾年生小朋友生得好密，個腦都未準備好，生完第三個小朋友之後三個月就搬屋，又要搬嘢，同時又要工作，突然發現自己無故會坐喺度喊，有時唔諗嘢都會喊。覺得好辛苦，人生冇意義，持續咗半年，每日到小朋友下晝瞓咗覺，就會入廁所鎖埋門坐喺地下大喊。最嚴重嘅時候，曾試過攞輕生工具，又試過喺浴缸放埋水，已諗好晒成個畫面。」

有一日她大喊一場後，卻因為不捨得兒子，突然想通放棄輕生的念頭：「有日我喊咗好耐，突然諗到我咁樣走咗，我個仔咪唔記得我？之後又過一日，我又諗到唔單止細仔唔記得我，大嗰兩個只得兩、三歲，佢哋都唔會記得，咁我咁辛苦生三個為乜？所以我決心要起番身。如果嗰個狀態維持多幾日，我應該就冇（死）。」其後，她靠做運動成功戰勝抑鬱症。



沒料到捱過第一次難關，兩年前葉翠翠因投資失利再次患上抑鬱症，她透露當時我錯信一個人，累她損失天文數字，「唔止一百幾十萬，而係好龐大嘅數字。我當時心理好唔平衡，我咁辛苦去工作，因為係人哋嘅錯蒙受咁大損失，除咗冇咗好多錢之外，要搞番好件事承受咗好大壓力。」葉翠翠表示當時仍然堅持每晚做直播，但有時會不由自主地哭，就連粉絲都察覺她有異樣，最後，她靠粉絲捱過了第二次抑鬱症：「第二次低潮係靠粉絲捱過。當時我一定會做直播，道理同運動一樣，我話畀自己聽一定要做到，唔係就咩都做唔到。」