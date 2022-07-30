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娛樂
2022-07-30 13:00:40

班艾弗力回歸DC演《水行俠2》 蝙蝠俠都玩多元宇宙？

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班艾弗力回歸DC演《水行俠2》 蝙蝠俠都玩多元宇宙？

積遜莫瑪公開班艾弗力合照。

班艾弗力尚未退出DC宇宙，將會繼續以蝙蝠俠身份參演《水行俠2》。 《水行俠2》2023年3月上映。 班艾弗力於2016年起上任成「蝙蝠俠」，2019年宣布「退役」。
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