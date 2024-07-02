現業主入紙想重建 瑪麗蓮夢露故居成古蹟 免避拆除

瑪麗蓮夢露於 1962 年以75,000美元(約68.5萬港元)購買了該房子，幾個月後的 8 月 4 日，她就在這間屋中，死於藥物過量。目前該單位的屋主是Brina Milstein和Roy Banks夫婦，他們住在該棟房子的隔壁，去年以約835 萬美元(約6,522萬港元)，購買了瑪麗蓮夢露的居所。

已故荷李活性感女星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)，位於洛杉磯布倫特伍德市(Brentwood)的故居，已被當地政府評定為歷史古蹟，免避現業主拆除。據美聯社報道，瑪麗蓮夢露位於洛杉磯的故居，一直存在遷拆爭議，市議會於當地時間上月27日做出了決定，評定該建築為歷史建築。

由於他們想拆除房子，以擴大居所面積，入紙市議會時卻遇到阻撓，他們聲稱，「這些年來，這座房子已經發生仲大變化，不再具有歷史價值，而且已經成為一座因遊客而對附近居民造成困擾的建築物。」這對夫婦的律師Peter Sheridan，向美聯社發出一份聲明，批評市議會做法存有偏見、違憲，指過去曾向14名不同業主，頒發房屋改造許可證，導致瑪麗蓮夢露在那裡短暫居住過的一切，一早蕩然無存。

而市議會代表則稱，洛杉磯沒有任何地方，比這間房屋更能代表瑪麗蓮夢露，因此有可能在這間屋中，計劃放置一尊8公尺高名為「Forever Marilyn」(永遠的瑪麗蓮)的雕像於屋中。