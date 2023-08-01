現身大馬談香港電影問題 杜琪峯︰香港不屬於香港自己

杜琪峯日前到大馬出席「第六屆馬來西亞國際電影節」，並擔任電影節競賽單元評審團主席及頒獎嘉賓。他於29日出席講座與在場人士分享，馬來西亞著名導演賀世平記錄了杜Sir在講座上的精華，當中談到自己深受日本黑澤明導演的影響，自己拍戲全靠直覺，想做出來的東西要令人有共鳴便對了。 拍戲靠直覺 杜Sir提到他的「飛紙仔」拍攝方法︰「我是邊拍邊寫，那就是我拍電影的方法。我拍戲是靠直覺，沒有完善計畫，但我知道哪些是可行的。可能邊拍邊尋找，看事情的變化和工作過程中應該走哪條路，哪條路才適合你。我不寫劇本是因為在還未到必要時，先不做決定，保留還有轉彎的餘地。至於甚麼時候必須決定，那就是開拍時。覺得劇本構思還不夠好，有所猶豫，終歸還是得做出來，逼出來或許能做得更好，那是我適應到的方法。這些並非到拍戲現場才有的，只是在當場被迫要擠出最後的決定。」

反思如何當導演 他又提到票房與演員及導演的奇妙關係︰「票房重要，但我自己也重要。我拍過很多部電影，如果沒有了自己，就沒有必要拍下去。我繼續追求的是自我的電影，雖然空間不大，但還是可行。現在的科技將拍片所需要的資源支援簡化了，所以還是希望可以拍到我自己喜歡的電影。」他認為票房最主要是靠明星，「明星掛帥的年代，作為導演就等於是仰賴著明星生存。要讓投資者對你有信心都得看票房，得拍些賣座的電影才可以換來拍自己想拍的電影。我就這樣積累了不同的作品來證明自己，才有機會成為真正的導演。後來我反思如果沒有了明星，我還算是導演嗎？電影是作品，這不代表沒有票房。導演選擇演員不是為了票房，而是因為他適合角色，而有些電影即使沒有明星也會賣座。」

要學識避重就輕 談及拍戲常遇到資金問題，杜Sir說︰「不只是資金, 因為會遇到許許多多困難，免不了有所妥協。如果投資者對你沒有信心，會是一大障礙。你不懂得靈活處理，留下不佳記錄，人家就不會再考慮你。所以遇到困難時，先處理最大問題。先拍了必要講的重頭戲，或者重要場面，花錢的場面，而細微的部分就別堅持和它過不去，千萬別糾纏不清。」他亦在講座中多次強調拍出來的電影要令觀眾共鳴，想表達的東西必須是生活中的事，千萬不要抄襲。