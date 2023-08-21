理想混蛋雞丁感性告白：性傾向讓我與同學格格不入

理想混蛋成軍六年踏上台北流行音樂中心舞台

即將成軍六年，理想混蛋踏上台北流行音樂中心舞台，開場主唱雞丁、鼓手Look、吉他手阿哲與建廷以全新造型「時光旅者」帥氣登台，用音樂帶領樂迷穿梭這科幻奇異空間，引領全場一起歌唱〈愚者〉熱血追夢的精神。雞丁感性向粉絲告白，「在大家眼裡我是熱情奔放，遠離人群時我是焦慮、沒有自信，可能因為性傾向的原因，讓我會跟其他同學格格不入，認識音樂後讓我認識更多的人，創作作品把心情分享給大家，有一群人願意在台下聽我唱歌，給我自信心，非常謝謝你們。」讓現場粉絲感動不已，以尖叫聲熱力應援。

在個人Solo演唱部分，雞丁鋼琴自彈自唱HUSH的〈衣櫃歌手〉；阿哲選唱〈絕地花園〉；Look獻唱自創曲〈讓回憶留在倒數以前〉，而最後擔任壓軸的是建廷，對歌喉沒有信心的他自嘲：「請工作人員把出口都鎖起來，一個都別想跑。」他唱高中時接觸音樂的入門歌曲〈愛我別走〉歌聲相當有自己的風格，雖然頻頻走音但相當誠懇，聽得粉絲邊笑邊歡呼。歌曲結束，建廷被成員們笑虧「必須說，建廷你琴彈真好！」建廷也忍不住喊話台下粉絲，「昨（19日）天結束後，很多人在Instagram Tag我說『唱歌很好看！』，今天應該是不能再這樣，你們不要欺負人喔！」未料，一旁的Look立馬吐槽，「你昨天已經欺負過大家！」讓全場笑聲不斷。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章