琳誼來港宣傳專輯最想去太平山觀光 許願能與陳奕迅合作

台灣歌手琳誼（Ring）即將於5月8日推出2025全新創作專輯《名偵探琳誼My Ring World》，琳誼接受《am730》專訪大談專輯創作概念，她說：「我化身為一個名偵探，雖然不是最聰明的那種，這張專輯總共有10首歌曲。這張專輯籌備長達兩年多的時間，這兩年時間我都不斷去寫歌。」琳誼想向香港的樂迷特別推介與怕胖團閃亮合作的首支流行電子搖滾單曲《純愛戰士》及與蕭煌奇合作的歌曲《帶你去逛街》。

琳誼來港宣傳專輯

琳誼分享《帶你去逛街》歌詞提到許多的食物，並表示：「其實我出過兩首歌都關於食物，分別是《蚵仔麵線》和《香菜》，宣傳期間就係可以不斷吃這些美食。」被問到新專輯最能夠反映真實自己的一首創作，琳誼表示：「這一首歌《弄丟了他》是說網絡成隱而迷失自己，可能每日看一些文章和留言，以前有一段時間很容易受到別人的影響，人生非常短，應該做多一點開心的事情。」琳誼分享透過創作音樂而化解自己的負面情緒。至於最想與那一位香港音樂人合作，琳誼則表示：「陳奕迅，因為他唱的歌曲非常表達歌詞裏面的意境。」

場地提供：天順上創