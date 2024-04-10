瑪嘉烈與大衛系列絲絲丨Phoebus盧鎮業男男初吻互有你我 麥詠楠埋身肉搏超緊張(有片)

吳啟洋(Phoebus)與盧鎮業(小野)和麥詠楠(Buber)於ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》初次合作，3人發展錯綜複雜的三角關係，Phoebus更在一日之內先後向小野和Buber獻上男男、男女螢幕初吻，3人受訪大談的吻之初體驗。 Phoebus直言，突破了同性吻的框框後，更大膽作新嘗試。當被問到在濕吻、床上激戰或露股三揀一時，Phoebus豪氣表示：「露股沒甚麼大不了！」更表示由淺入深，可以三項都做齊，果然豁出去。小野和Buber就笑言，Phoebus下次可拍《Pat Pat》。

被導演欺騙 咀完再咀 盧鎮業拍咀戲的經驗雖豐富，但同性接吻則屬首次，他與Phoebus只曾於試鏡時碰面，可說是互不相識，首天同場已經要拍咀戲，「其實很怕醜，原來男性和女性的氣息，真係好唔同。」Phoebus連咀戲都未拍過，料不到螢幕初吻的對象是男生，除了必備漱口水，最難是心理關口，「去到現場拍攝，已投入角色裡，基本上一鏡過，由文戲發展到kiss，比想像中舒服。」 小野強調雖是由他作主動，但絕不是強吻，他形容，「是你中有我，我中有你。」Phoebus補充說，「其實我角色內心抑壓已久，因他有很多包袱，一有機會就來，我都放盡。」兩人表示拍攝順利，Phoebus半說笑指被導演欺騙，起初說好只拍一次，順利完成後卻臨時加戲，「然後要轉機位拍，本來話咀之前停下來，但當我哋好近時，冇人叫停，惟有繼續咀茖去。」小野表示最後咀了4、5次。

Phoebus初吻爭奪戰 查實Phoebus咀完小野，接著就咀Buber，Buber笑言，「那天是Phoebus螢幕初吻爭奪戰，我跟小野鬥誰先吻Phoebus，點知是他咀先，不過劇集先播我的吻戲。」小野踢爆Buber還有一場激吻戲，兩人算是打成平手。話雖如此，Buber查實緊張到全身僵硬，「Phoebus都有叫我放鬆，拍拍我膊頭，問我係咪好緊張，因為我們要跳舞，跳完舞就埋身肉搏，我跳舞好差，跟著他教我，仲話我跳得差，唔好話係佢教。」Phoebus解釋只是想緩和氣氛。對Buber而言，最難是情緒拿捏，「我的角色鋪排一連串計劃，好想得到他和他的身體，引他跌入陷阱，但發生了一些事，令我掉進谷底。」