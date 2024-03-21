瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜廖子妤爆男友咀Phoebus好緊張 小野形容感覺鹹鹹地

廖子妤(Fish)、陳湛文、衛詩雅、吳啟洋Phoebus@P1X3L、盧鎮業(小野)、麥詠楠、梁雍婷和鍾雪瑩等今日出席《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》記者會。Fish與陳湛文表示，因為角色對觀眾來說都很熟悉，但又要演出新鮮感，所以有點緊張出來效果。衛詩雅表示今次所有演員都是第一次合作，有點期待成品。

陳湛文 衛詩雅情慾戲欠奉

陳湛文透露在劇中跟衛詩雅的感情戲非常純潔，情慾戲欠奉，而Fish就跟台灣演員傅孟柏就有不少激烈場口，她指跟對方初見面便要拍激情戲，沒想到大家初見面時，竟然不約而同拿出酒來壯膽。她又指傅孟柏需要全程講廣東話講對白，大讚對方進步神速。

小野咀Phoebus好緊張

提到Fish的男友小野在劇中要跟Phoebus親咀，她表示男友有備案，但她笑謂只在意自己的咀戲好不好看。她又笑言，小野曾跟她透露心情緊張，而她就安慰男友說，能在拍戲時跟其他人親吻是福份。