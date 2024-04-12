瑪嘉烈與大衛系列 絲絲｜廖子妤擔心變愛情大反派 衛詩雅陳湛文眼火爆：想摑大衛一巴

ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛》的最新系列《絲絲》，今晚將迎來加長版大結局(一個半小時)，戲裡廖子妤(Fish)與陳湛文(Peter)和衛詩雅(Michelle)，以及台灣金鐘影帝兼男神傅孟柏的糾纏關係令不少網民睇到好肉緊。Peter直言大衛憂柔寡斷討人厭，「如果大衛是我朋友的話，我會打巴佢。」Fish亦認為瑪嘉烈性格不討好，自言天生「反派樣」的她表示，「擔心演一個左搖右擺的女生，會變成愛情大反派。」相對而言，Michelle演的Diamon最惹人憐，她認為最大壓力在對白嚴謹，「要跟足劇本，有時演員習慣會用自己舒服的詞語，雖然對我們來說一樣，但編劇覺得不一樣，要花費精力去記這些細節。」

讚男友兩全其美 3人為準備角色都已看過原裝小說，已了解角色關係。Fish周旋於兩位男主角之間，跟演烈火的傅孟柏有不少親熱戲，羨煞旁人，她卻大嘆：「未試過要演這些細微的感情，要為愛情而神傷，拍拖真的很累！」現實中與感情穩定的假若真的要二選一，她又會如何抉擇？「我傾向有點像瑪嘉烈，有個安穩的男友，嫌他不肯表露自己，看起來好有安全感但又沒火花的愛情，但這個人又會令你覺得很自在；另一個有很有新鮮感但又沒安全感，人是沒有兩全其美……」現實中的男友盧鎮業(小野)當然兩全其美，更獲Fish大讚「好立體」。

喊戲考起陳湛文 談到最難忘的戲，廖子妤和陳湛文不約而同選了大衛面對父親猝逝的喊戲，Fish表示，「那場情緒戲全日都在大衛家中拍攝，由於那場戲不是一開始有情緒，是突然要哭。我看著他開大火煮麵，但其實不是煮麵，只是他的手在撩甚麼，我就要過去安慰他，我抱著他，看到他哭得很震，就覺得很心痛，那糾結的情緒，好感觸。」她笑言有一刻感覺《飯戲攻心》的母親上身，安慰著兒子，某程度上有點「亂倫」感。事實上，那時Peter正在兼拍《飯戲攻心2》，身體和精神狀態都挺累，那場喊戲是高難度挑戰，「因為前面不多助跑，一來就去到那高度，對我來說是頗難的，要醞釀自己和家人藕斷絲連的關係，都醞釀了差不多1小時，其實我也不是想他阻止大家收工，只是擔心未做到想做的。」