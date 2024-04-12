瑪嘉烈與大衛系列 絲絲｜廖子妤擔心變愛情大反派 衛詩雅陳湛文眼火爆：想摑大衛一巴

ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛》的最新系列《絲絲》，今晚將迎來加長版大結局(一個半小時)，戲裡廖子妤(Fish)與陳湛文(Peter)和衛詩雅(Michelle)，以及台灣金鐘影帝兼男神傅孟柏的糾纏關係令不少網民睇到好肉緊。Peter直言大衛憂柔寡斷討人厭，「如果大衛是我朋友的話，我會打巴佢。」Fish亦認為瑪嘉烈性格不討好，自言天生「反派樣」的她表示，「擔心演一個左搖右擺的女生，會變成愛情大反派。」相對而言，Michelle演的Diamon最惹人憐，她認為最大壓力在對白嚴謹，「要跟足劇本，有時演員習慣會用自己舒服的詞語，雖然對我們來說一樣，但編劇覺得不一樣，要花費精力去記這些細節。」
讚男友兩全其美
3人為準備角色都已看過原裝小說，已了解角色關係。Fish周旋於兩位男主角之間，跟演烈火的傅孟柏有不少親熱戲，羨煞旁人，她卻大嘆：「未試過要演這些細微的感情，要為愛情而神傷，拍拖真的很累！」現實中與感情穩定的假若真的要二選一，她又會如何抉擇？「我傾向有點像瑪嘉烈，有個安穩的男友，嫌他不肯表露自己，看起來好有安全感但又沒火花的愛情，但這個人又會令你覺得很自在；另一個有很有新鮮感但又沒安全感，人是沒有兩全其美……」現實中的男友盧鎮業(小野)當然兩全其美，更獲Fish大讚「好立體」。
好馬不吃回頭草
陳湛文自言跟大衛頗大分別，他激動表示，「他明明可以選擇，卻就是不揀，究竟在糾結甚麼呢？Diamond明明已在發信號：『我們一起吧！』遇到這樣好的女生都唔去馬，有冇搞錯！當然我明白有很多藕斷絲連的東西在捆綁著大衛，如果係我就不用考慮，瑪嘉烈已經有新歡，好馬不吃回頭草，如果大衛是我朋友的話，我會『煎巴』佢！」Michelle聞言大表認同，「我沒有他們兩個那麼複雜，Diamond一條心，要求好清晰，其實每次停機都想摑大衛一巴！」至於另一位拍檔傅孟柏，Michelle慨嘆兩人沒親熱戲，「最近的距離是我交回一顆菇(松露)給他。」雖沒法像Fish一樣享受個心卜卜跳的距離，不過她對男神讚不絕口，「首先外形已經好正，他有很多廣東話對白，好努力去背對白，認識他之後會覺得他是一個不失幽默的暖男。」劇中的大衛與烈火是情敵，現實中Peter與傅孟柏惺惺相惜，兩人分別畢業於演藝學院和北藝大，戲外不少演技上的學術交流。
喊戲考起陳湛文
談到最難忘的戲，廖子妤和陳湛文不約而同選了大衛面對父親猝逝的喊戲，Fish表示，「那場情緒戲全日都在大衛家中拍攝，由於那場戲不是一開始有情緒，是突然要哭。我看著他開大火煮麵，但其實不是煮麵，只是他的手在撩甚麼，我就要過去安慰他，我抱著他，看到他哭得很震，就覺得很心痛，那糾結的情緒，好感觸。」她笑言有一刻感覺《飯戲攻心》的母親上身，安慰著兒子，某程度上有點「亂倫」感。事實上，那時Peter正在兼拍《飯戲攻心2》，身體和精神狀態都挺累，那場喊戲是高難度挑戰，「因為前面不多助跑，一來就去到那高度，對我來說是頗難的，要醞釀自己和家人藕斷絲連的關係，都醞釀了差不多1小時，其實我也不是想他阻止大家收工，只是擔心未做到想做的。」
廖子妤自爆拍到又殘又瘦
初次跟Fish和Peter合作，最大難度不是演技較量，「好大壓力，站在他們旁邊，體形上起碼要瘦一點，我覺得有難度。」 Fish則反過來指壓力源自Michelle的靚樣，「我看到自己眼袋大，殘到一個點，連自己都唔敢望，每日要用至少半個鐘補眼袋。」她補充說，當時扭傷腳兼感染COVID，很擔心阻礙進度。反而Peter自知顏值無法跟傅孟柏相比，反而樂得輕鬆。Michelle認真表示，最大挑戰是包餃子和講對白，「大家都知我是地獄廚神，幸好劇組安排我實習包餃子，算是另一成就解鎖。另一壓力在於對白很嚴謹，我跟足劇本，但有時演員的習慣就是用自己舒服的詞語，雖然對我們來說一樣，但編劇覺得不是一樣，要花費精力去記這些細節。」
文：Grace 攝：林俊源
化妝：Melody Chiu(廖子妤), MW(衛詩雅)
髮型：Zap Tang(廖子妤), Daniel Chou@Beijing Hair culture(衛詩雅)
服裝：GUCCI(廖子妤), alice + olivia(衛詩雅) 陳湛文：CLUB MONACO(Suit), iiJin(Shoes), eye’s Buddy(Eyewears)