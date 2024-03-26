瑪嘉烈與大衛系列 絲絲｜廖子妤練單眼落淚 棄爆發式演技陳湛文cut機即爆喊

《瑪嘉烈與大衛》系列細緻描繪香港都市男女愛情日常的糾結，《綠豆》和《綠豆》均引起不少觀眾共鳴。由陳湛文和廖子妤合演的《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》昨晚(26日)首播，第一集《會好的》以大衛與瑪嘉烈分手為始，兩位主角的分手戲，放棄爆發式演技，極力將所有感情壓抑，反能製造強大張力。除了有衛詩雅演的Diamond，還有《返校》、《本日公休》的帥氣台灣演員傅孟柏加盟演才貌兼備、完美 Package的萬人迷「烈火」，他更特地為角色苦練粵語演出。

愛情中的藕斷絲連 《絲絲》圍繞瑪嘉烈和大衛分手後的生活，一對曾經相愛的情侶，兜兜轉轉又走進對方的生活圈，藕斷絲連。首集講述瑪嘉烈和大衛分手後，雖因一場生日派對重遇，但卻再次成為了對方生命中的過路人。大衛只想留下一份無名的祝福悄悄離去，瑪嘉烈則因為錯過的緣份感到惋惜。回想分手當晚，兩人都想對方好過，但最不好過的卻是自己。分手後大衛生了場大病，瑪嘉烈則展開新生活，大衛獨自療傷，他想只要日子慢慢過去，一切總會好的。

分手若無其事最痛心 《絲絲》版的瑪嘉烈與大衛，在原有小說角色特質上亦帶有強烈的個人特色。廖子妤版本的瑪嘉烈除了一貫熱愛戀愛外亦帶有烈女的倔強；陳湛文版本的大衛，延續內歛性情外，亦帶有一種冷幽默的氣質，似是笑對愛情中無常的得失。 第一集回朔大衛與瑪嘉烈分手當晚，廖子妤和陳湛文均放棄常見分手戲使用的爆發式演技，兩人沒有爭執吵鬧，若無其事邊地打邊爐邊談分手，無言中決定了這段感情的去向，晚餐桌上瑪嘉烈只是淡淡說出一句：「我想搬」，卻只換來大衛貼心的回應：「咁要唔要幫手？」，大衛被分手反而故作鎮定想盡自己最後一份溫柔，但在瑪嘉烈眼中，這不是溫柔而是殘忍，提出分手的瑪嘉烈反而忍不住眼淚滴落碗中：「點解你唔嬲？」事至如此，兩人都知道這段感情沒有延續的可能。