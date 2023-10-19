瑪姬12月舉行首次個唱 黃百鳴帶蜜糖現身記者會撐場

記者會開始時，先播出一段瑪姬多年前在國內參加歌唱比賽的片段，當時評判之一的張敬軒已說：「以往瑪姬是唱片騎師，去幫我們歌手打歌，但到了今天她很值得擁有給自己追夢的機會。」瑪姬重溫這段視頻後，表示軒公當年的鼓勵彷如預言書般在今天終於實現，她在工作路上遇到不少貴人，也認識了很多好朋友，他們的支持是舉行今次個唱的最大推動力。之後大會播出朱明銳、周吉佩、林盛斌及尹光的打氣片，在打氣片中，銳哥恭喜瑪姬夢想終於可以實現；周吉佩希望她能夠enjoy她的舞台；阿Bob說身為她的舊同事便一定要力撐；而尹光則說作為歌手第一次個唱真的非常重要，大家要給瑪姬很多支持和鼓勵。而三位前輩包括黃百鳴、查小欣和胡孟青更親身來到記者會現場支持，他們三位不單止分享和瑪姬相處時的種種點滴外，也特別帶上不同的禮物送給瑪姬，黃百鳴給她送上蜜糖，因為她人靚歌甜；查小欣送上剛於歐遊時特意買來的飾物，更即時為瑪姬戴上；胡孟青則送上一束鮮花，因為瑪姬人比花嬌，青姐更笑說給現場來賓兩個Number，12號及9號，大家即時意會這是瑪姬演唱會的日子並拍掌喝釆。