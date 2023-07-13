瑪歌羅比笑爆嘴 《狂野時速》男星John Cena演《芭比》美人魚

荷李活女星瑪歌羅比(Margot Robbie)與賴恩高斯寧(Ryan Gosling)主演、女導演Greta Gerwig執導的真人版《芭比》(Barbie)，日前於洛杉磯舉行首映，影評人一致讚好，賴恩在片中表現出色，被睇好獲提名明年的奧斯卡頒獎禮。《芭比》獲多位影星、歌手客串，其中一位就是《狂野時速》飾演Jakob Toretto一角的動作巨星John Cena。美媒iHollywoodTV今日釋出《芭比》幕後花絮片，片中出現的John Cena，戴上金髮同貝殼頸鍊，原來他在片中扮演另一位Ken與美人魚混合體，據聞他與歌手Dua Liap是情侶檔。

請瑪歌食飯拍埋《芭比》

點解拍開動作片的John會「無端端」接拍《芭比》？瑪歌受訪時透露：「當時我在倫敦拍戲，有日我去餐廳食飯。埋單時，侍應同我講有客幫我埋咗單。侍應指一指，原來係John。我即行去同佢打招呼。佢話：『我都喺倫敦拍緊戲。』我就問：『有冇興趣演《芭比》嘅美人魚？』佢答：『可以喎。』咁就成事了。」瑪歌說，睇到John的美人魚造型，笑到合唔埋口。瑪歌與John在2021年電影《自殺特攻》(The Suicide Squad)分別飾演小丑女與和平使者，兩人早已認識。