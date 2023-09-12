瑪莎點播前女友梁靜茹歌曲　讓人了解正宮、小三「在感情中的角色」

記者陳曉涵／綜合報道

Hit Fm聯播網攜手金獎作詞人葛大為推出《同行相記》第二季，10日邀請葛大為邀請五月天瑪莎來談論歌詞中女性，瑪莎覺得這個主題很有趣，他點名梁靜茹的〈第三者〉，是一首可以呈現正宮與小三對談心境的歌曲，「這樣的情緒很難唱，但梁靜茹把歌曲的傷感都唱出來了。」讓瑪莎極度讚許。

葛大為說，他和瑪莎都跟很多華語女歌手有音樂上的合作，因此邀請瑪莎來探討女性角色在華語流行歌詞中的存在性、重要性。葛大為表示女歌手在演唱華語流行歌詞信息傳遞上有所轉變，隨着女創作歌手變多，女性意識也有抬頭。瑪莎覺得這個主題很有趣，讓他回想到學生時代時期，在青春期要怎麼樣去認識一個女性，如果沒有女朋友或是周遭沒有女性朋友，如何在生活中去真正認識女生、跟女生相處，是滿重要的事情，而他認為華語流行歌可以讓他從歌詞中知道，要怎麼樣去看待一個女人、怎麼去了解一個女人的心情。

葛大為分享，他踏入這一行後，開始替很多女歌手寫歌詞，發現隨著時代演變，女歌手想唱的、想說的逐漸不同，不再只是默默吞忍委屈的角色，而是姊姊妹妹站起來的女力氣勢。瑪莎也說，很多人創作不僅是為了女性寫，連男性聽了也很有共感，詳細深入在感情的某個事件，把枝微末節都一一勾勒出來，牽動著聽眾的心。