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娛樂
2023-09-12 12:00:00

瑪莎點播前女友梁靜茹歌曲　讓人了解正宮、小三「在感情中的角色」

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五月天瑪莎被邀請談論歌詞中的女性。

五月天瑪莎被邀請談論歌詞中的女性。

記者陳曉涵／綜合報道

Hit Fm聯播網攜手金獎作詞人葛大為推出《同行相記》第二季，10日邀請葛大為邀請五月天瑪莎來談論歌詞中女性，瑪莎覺得這個主題很有趣，他點名梁靜茹的〈第三者〉，是一首可以呈現正宮與小三對談心境的歌曲，「這樣的情緒很難唱，但梁靜茹把歌曲的傷感都唱出來了。」讓瑪莎極度讚許。

葛大為說，他和瑪莎都跟很多華語女歌手有音樂上的合作，因此邀請瑪莎來探討女性角色在華語流行歌詞中的存在性、重要性。葛大為表示女歌手在演唱華語流行歌詞信息傳遞上有所轉變，隨着女創作歌手變多，女性意識也有抬頭。瑪莎覺得這個主題很有趣，讓他回想到學生時代時期，在青春期要怎麼樣去認識一個女性，如果沒有女朋友或是周遭沒有女性朋友，如何在生活中去真正認識女生、跟女生相處，是滿重要的事情，而他認為華語流行歌可以讓他從歌詞中知道，要怎麼樣去看待一個女人、怎麼去了解一個女人的心情。

葛大為分享，他踏入這一行後，開始替很多女歌手寫歌詞，發現隨著時代演變，女歌手想唱的、想說的逐漸不同，不再只是默默吞忍委屈的角色，而是姊姊妹妹站起來的女力氣勢。瑪莎也說，很多人創作不僅是為了女性寫，連男性聽了也很有共感，詳細深入在感情的某個事件，把枝微末節都一一勾勒出來，牽動著聽眾的心。

葛大為（左）邀請五月天瑪莎來談論歌詞裡的女性。（圖／Hit Fm聯播網 提供）

葛大為（左）邀請五月天瑪莎來談論歌詞裡的女性。（圖／Hit Fm聯播網 提供）

瑪莎選播梁靜茹的〈第三者〉直言：「非常可怕」

瑪莎也選播了梁靜茹的〈第三者〉，當時這首歌發行後他細聽歌詞直言非常可怕，一看又是李宗盛大哥寫的詞，瑪莎用「驚為天人」來形容，歌詞換了好幾次角色口吻，從歌詞裏的第三者又突然變成受害者；一般關於出軌、第三者的故事，都是從控訴的那一方角度描述，但梁靜茹的〈第三者〉是在呈現兩個女生的對談，正宮與小三的口吻轉換，這樣的情緒很難演唱，但梁靜茹把歌曲的傷感都唱出來了，讓瑪莎極度讚許。葛大為提到，當時這首歌好像走得太前面了，沒有認真讀歌詞的人可能會錯過歌詞的虐心彩蛋。瑪莎則說，他從學生時期就開始聽李宗盛作品，從中認識歌曲的女性角度、女性心聲，也間接影響他生活，瑪莎說，所以他會更欣賞比他成熟的女生。

而提到創作女歌手，葛大為跟瑪莎聊到陳綺貞的音樂，雖然歌曲浪漫、歌聲柔美，其實是有著糖衣包裝的毒藥，聆聽她的音樂，看著歌詞，將會發現有堅不可摧的特性，擁有很自我的一面。瑪莎說，明知有毒，但歌曲跟歌聲甜美，還是會忍不住吃一顆，將毒藥吞下肚以後痛苦發作，但又會上癮般想再吃一顆，葛大為說，而且每次聽歌的毒性強弱又不一樣，會隨時間跟狀態有所變化。葛大為幽默的說，但這樣形容陳綺貞的音樂，她會開心嗎？瑪莎笑說，不曉得，但感覺她會偷笑！

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章 

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