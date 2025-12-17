璀璨之城｜張智霖爆袁詠儀無咗買袋癮 高海寧為演檢控官剪短頭髮

張智霖(Chilam)、高海寧(高Ling)、張曦雯、吳卓羲等今日(17日)在澳門出席《璀璨之城》開鏡禮。Chilam與高Ling在劇中演夫妻，高Ling指她的角色會被Chilam折磨得好犀利，而Chilam透露因為角色有個不幸福童年，令他性格扭曲，導致身邊人非常受罪。
互相欣賞
談到二人今次是正式合作，Chilam大讚高Ling是位很好的演員，演技很好。他稱之前有留意過對方在綜藝上一些表現，而今次合作令他覺得高Ling成長得很快，「好有壓台感覺！」
高Ling則指Chilam拍攝時非常投入又認真，「我好欣賞佢對角色、戲劇嘅投入同熱愛，佢由day 1已經諗好晒點鋪排，去到現場有晒節奏，作為對手係feel到佢，會俾佢lead住去演個場戲！」談到她為了角色要剪短頭髮，她表示為了令人感覺很硬朗，自己之前也試過剪男仔頭，並指髮型對角色很重要。
夠義氣先返TVB
談到他今次回無綫拍劇，令網民找回他的「義氣仔女」言論，他笑謂「就係印證我係義氣仔女，今次番嚟都係講義氣，why not！」他續指因為跟陳維冠認識多年，由《天地男兒》開始合作，收到對方邀請時，聽到作品很有趣，加上對手很好，於是答應。他表示現時不會看重獎項，寧做頒獎嘉賓，最重要是好好享受拍攝過程。
靚靚竟然唔買手袋
談到靚靚袁詠儀有前來探班，Chilam表示靚靚在另一部劇集曾跟張曦雯合作，加上江美儀亦有參與此劇，於是來探下朋友。他說︰「佢同其他crew都好熟，所以嚟探下朋友！」問到他拍劇時，會否擔心靚靚趁機不停買手貨，沒料到他竟爆靚靚已經不再愛買手袋。他說︰「佢無咗呢個癮！唔知點解！我都驚驚地，咩事呢？買返一、兩個啦！佢真係唔買！(有新喜好？)睇劇囉！咁都幾好！哈哈哈！」