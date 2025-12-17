璀璨之城｜張智霖爆袁詠儀無咗買袋癮 高海寧為演檢控官剪短頭髮

張智霖(Chilam)、高海寧(高Ling)、張曦雯、吳卓羲等今日(17日)在澳門出席《璀璨之城》開鏡禮。Chilam與高Ling在劇中演夫妻，高Ling指她的角色會被Chilam折磨得好犀利，而Chilam透露因為角色有個不幸福童年，令他性格扭曲，導致身邊人非常受罪。

互相欣賞

談到二人今次是正式合作，Chilam大讚高Ling是位很好的演員，演技很好。他稱之前有留意過對方在綜藝上一些表現，而今次合作令他覺得高Ling成長得很快，「好有壓台感覺！」

高Ling則指Chilam拍攝時非常投入又認真，「我好欣賞佢對角色、戲劇嘅投入同熱愛，佢由day 1已經諗好晒點鋪排，去到現場有晒節奏，作為對手係feel到佢，會俾佢lead住去演個場戲！」談到她為了角色要剪短頭髮，她表示為了令人感覺很硬朗，自己之前也試過剪男仔頭，並指髮型對角色很重要。