環球大中華區新CEO曝光 由徐毅接管中港台音樂業務

環球音樂集團（Universal Music Group）今日宣布由徐毅（Timothy Xu）擔任環球音樂大中華區主席暨首席執行官，他將接任今年初退休的董事長張松輝（Sunny Chang）。徐毅擁有超過30年的音樂產業經驗，曾成功打造眾多華語樂壇巨星，他會統領環球音樂在中國內地及港臺地區的業務，並不斷引入新的業務模式推動市場發展，任命自2023年9月4日正式生效。 根據環球音樂的新聞稿稱，徐毅在加入環球音樂之前，由 2018年以來一直供職於中國領先的音樂公司太合音樂集團，擔任總裁暨首席執行官。2012年至2016年間，他擔任索尼音樂娛樂大中華區主席暨首席執行官。此前，他長期在國際領先的音樂公司擔任職務，包括EMI百代唱片、EMI百代版權管理中國及華納音樂中國。他在音樂行業的生涯起步於1992年加入中國圖書進出口公司。

此外，作為音樂產業最富盛名的管理者之一，徐毅代表行業擔任了眾多重要的社會職務，包括：中國音像與數字出版協會唱片工作委員會（唱工委）副主任委員，唱工委音樂獎（CMA）聯合創辦人暨評審委員會主席，中國音協新興音樂群體工作委員會副主任，及中國音像與數位出版協會數位音樂工作委員會顧問。 徐毅表示很高興加入環球音樂集團擔任大中華區主席暨首席執行官，「我們期待進一步將公司打造成華語音樂產業生態中富有活力和創新的推動者。感謝盧西恩爵士和亞當邀請我加入這家世界領先的音樂公司，讓我可以在環球音樂未來業務發展中實現更多的願景，幫助藝術家在華語音樂市場乃至更廣闊的世界舞臺獲得成功。」