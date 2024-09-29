環球小姐2024｜亞軍甄蕎被指獲厚待 莊韻澄否認有造馬

香港區「環球小姐」(Miss Universe)2024 總決賽於上周四(26日)舉行，比賽將於10月6日ViuTV播出。大會頒發「環球小姐香港區2024最具台型佳麗獎」予7號雷莊𠒇；「環球小姐香港區2024最上鏡佳麗獎」及「環球小姐香港區 2024 zetix最受歡迎佳麗」予9號姚祖恩。最後由姚祖恩成雙料冠軍，亞軍就由黑馬甄蕎奪得，雷莊𠒇僅得季軍。

有落選佳麗對於環球小姐的賽制大感不公平，更指亞軍甄蕎獲得厚待。據該名佳麗表示大會其中一個評分準則是讓觀眾投票，評審與觀眾投票各佔一半。她指投票活動一直欠宣傳，因此票站一開始，已經見到姚祖恩、雷莊𠒇獲得很高票數，其次便是甄蕎，在比賽前夕更一度見到由甄蕎領先。

服裝獲派最好

對方又指整個訓練過程中，甄蕎就算多次忘記走位，只要向工作人員撒嬌便當沒事。在服飾安排上，大會似乎只會對大熱門的幾位特別關照，但甄蕎同時獲大會厚待，在服飾上也會安排她穿好一些，就連負責今次照顧佳麗們的保母莊韻澄亦特別對她照顧有加。她又提到不少佳麗在比賽前已估到甄蕎必定是三甲之內，只不過大家也沒有想過雷莊𠒇會滑鐵盧，排名比甄蕎低一級。

雷莊 𠒇認輸投票環節

雷莊𠒇當晚接受訪問時，表示自己其中輸的一原因，可能與投票有關，她亦坦言是比較複雜的事，「可能我宣傳得唔係咁好」。甄蕎被問到是否獲厚待，她否認並謂︰「我冇特別待遇！都係一樣，台前幕後工作人員對我哋都係非常之好！」