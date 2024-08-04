環球小姐2024｜向海嵐任面試評判大讚佳麗質素 口罩小姐徐蒨寧爭入圍

向海嵐小姐表示：「香港區『環球小姐』(Miss Universe) 選美大賽闊別多年，一眾候選人雖然首次會見傳媒，大多數佳麗都能展現自信及談吐大方，她們不僅外表出眾，而且內在素質也非常優秀。她們於面試中自信地表達自己的想法及經歷，表現出她們出色的口才 和應變能力，展現香港女性的獨特氣質與個人魅力，令我留下很深的印象。」

劉芷希表示：「很開心與一眾香港區『環球小姐』Miss Universe)首輪初選佳麗見面，每位參選者都氣質非凡、儀態萬千和身材出眾，面試者中更不乏高學歷參加者。除了前港姐參選外，亦有不少候選人有選美經驗，她們於個人面試中的 發揮相當出色，期望她們於準決賽時會有更高水平的表現。」曾參加過ViuTV最後一屆口罩小姐亞軍的徐蒨寧，接受訪問時，透露因為有選美經驗，令自己學了很多東西，為了令人生更豐富，決定再次參加選美賽事。

香港區環球小姐冠軍將於11月代表香港前往墨西哥參加2024環球小姐全球總決賽，與來自世界各地的佳麗一較高下，爭奪2024年環球小姐總冠軍寶座，更可獲得總值1百萬港元現金獎，而香港區環球小姐亞軍及季軍，亦分別可獲得20萬及10萬港元現金獎。