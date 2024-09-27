環球小姐2024｜徐蒨駖以人母姿態獲全場掌聲 七師傳梁諾妍助陣打氣

香港區「環球小姐」(Miss Universe)2024 總決賽定於昨日(26)完滿結束，比賽將於10月6日ViuTV播出。由姚祖恩成雙料冠軍，亞軍就由黑馬甄蕎奪得，雷莊𠒇僅得季軍。因為今年環姐不設任何門檻，14號徐蒨駖已婚兼是媽媽的身份成為焦點，她亦狀態大勇，除了以中門大開的晚裝出場外，在泳衣環節示範動作題亦表現不錯。

徐蒨駖在問答環節以英文解釋她的答案，她自言是首次在鏡頭前用英語答問題，並透露女兒亦在場為她打氣，而她的答案亦不忘加入女兒元素，而突顯她是媽媽身份，獲得全場掌聲。不過，徐蒨駖未晉級5強，她亦似乎一早預料此點，在IG上載超性感的內衣照，並留言說︰「成敗得失唔係最重要，重要的是我又愛自己多一點了。」