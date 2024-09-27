環球小姐2024｜樂翊榆臨選前發高燒 戥雷莊𠒇失冠感不值

香港區「環球小姐」(Miss Universe)2024 總決賽定於昨日(26)完滿結束，比賽將於10月6日ViuTV播出。由姚祖恩成雙料冠軍，亞軍就由黑馬甄蕎奪得，雷莊𠒇僅得季軍。大會開始前，向傳媒表示11號樂翊榆因私人理由退選。本報向樂翊栩聯絡，她聲音非常沙啞，表示自己臨時發燒，不想自己在狀態不好之下見大家，所以忍痛退選。

樂翊榆曾代表香港區參加第48屆《Miss Intercontinental 2019》比賽，今次她參選是希望令大家對她認識更多。她過去曾在HOY TV節目亮相，有「開電視樂小姐」之稱，同時她亦主持過無綫節目《冲遊泰國》。她是化學博士K Kwong契女，亦是英國大學法律系畢業生，擁超高學歷。她坦言今次比賽會在ViuTV播出，所以想借機讓不同平台的觀眾認識她。

她又稱今次比賽是因為當年參選《Miss Intercontinental 2019》時，有一些粉絲希望她可以再接再勵，加上獎金高達100萬，自己一直擁有一個劍橋夢，希望可以得到獎金去讀MBA。她坦言自己有興趣做幕前工作，希望可以參與電影、電視劇拍攝，因此一直都努力裝備自己，希望在比賽上讓大家看到她最好的一面。奈何自己彩排到凌晨，最終身體嚴重透支，搞到發燒，聲音沙啞，有感狀態欠佳，憂影響表現，忍痛決定退選。