環球小姐2024｜「美人魚」蔡頌思甜爆登場 唔介意被提「40億千金」身份

「美人魚」蔡頌思是最嬌小的佳麗，同時也是笑容最甜的一位。(娛樂組攝)

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美大賽選拔賽，16 強入圍佳麗已正式順利誕生。今日一眾佳麗在尖沙咀首晤傳媒，大會安排了莊韻澄做司儀，何國鉦負責形象總監。另一焦點落在已故百億「海產大王」蔡繼有孫女蔡頌思(Jocelyn)身上，她於 2000年曾參加《2020香港小姐競選》的面試，後因涉及合約問題而退選，她亦曾參選2022年的《尾二一屆口罩小姐》。

Jocelyn的身形是一眾佳麗中最嬌小，但她甜笑的笑容留下深刻印象。她在自我介紹時，除了不忌諱提及自己的身高外，更特別提到自己是一條「美人魚」，希望可以推廣水下表演藝術。問到今次她如何準備，她表示自己沒有專人指導，所以只好靠看YouTube看選美賽事佳麗的表現及她們的參賽經歷分享，「自己會努力自修，因為距離決賽仲有一個月唔夠，都好緊張，惟有好好自修！」

提到她有美人魚牌照，早前更代表香港參加在上海舉行的「2024中國美人魚公開賽暨國際精英賽」，問到今次參選環姐是否希望借此宣揚美人魚運動，她直認不諱，但最困難是要安排一個水缸，自己很想推廣這項新興運動，讓更多人了解。