環球小姐2024｜莊韻澄與環姐打邊爐慶功 徐蒨駖deep V取勝

香港區「環球小姐」(Miss Universe)2024 總決賽定於於上月在西沙Go Park「AXA 安盛創夢館」舉行，並於今日(6日)在ViuTV播出。莊韻澄擔任一眾佳麗的保姆，今日她在IG分享部份工作花絮以及當日完騷後，與一眾佳麗打邊爐的照片。

從慶功照所見，並不是所有佳麗都有出席，包括冠軍姚祖恩、蔡頌恩、彭美詩、林司檸、曹靖宜，而樂翊榆當晚亦因病退選。莊韻澄為了今次比賽，都付出不少努力，不但跟出跟入，又要不時提點一眾佳麗，不少佳麗留言多謝她的幫忙，並稱呼她做環球靚靚隊長。其中一張合照就見到她與徐蒨駖及季軍雷莊𠒇合照，三位同屬有料之人，但徐蒨駖就以deep V背心示人，非常養眼。

徐蒨駖以deep V背心示人，非常養眼。