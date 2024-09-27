環球小姐2024｜雷莊𠒇唔排除再選美 姚祖恩選完最想食菠蘿油

香港區「環球小姐」(Miss Universe)2024 總決賽定於昨日(26)完滿結束，比賽將於10月6日ViuTV播出。由姚祖恩成雙料冠軍，亞軍就由黑馬甄蕎奪得，雷莊𠒇僅得季軍。大會開始前，向傳媒表示11號樂翊榆因私人理由退選。

雷莊𠒇接受訪問時，一度要背住傳媒整理情緒，亞軍甄蕎上前送上擁抱。其後她表示比賽有贏有輸，加上屋企近日發生了很多事，所以自己並不是100%投入。過去一直都很支持她的爸爸雷葆文沒有在場，她透露父親入了院，加上早前外婆及祖母先後離世，坦言非常掛念他們。問到她未來的打算，她表示可能是上天給予她一個指示，著她好好專注幕前工作，自己亦希望朝演員方向發展。她稱不會因此不再選美，笑言自己有不同國家的護照，所以「never say never，我仲有好多本唔同國家嘅護照」，但坦言年齡上有限制。

姚祖恩首次參選便獲冠軍，她特別多謝雷莊𠒇的無私分享，希望自己前往墨西哥前，仍可以向雷莊𠒇請教。對於選美冠軍將有100萬獎金，她稱未有想過如何運用這筆獎金，如果真的有獎金會把錢用作進修或投資用途。問到她們最想吃甚麼，雷莊𠒇表示最想吃燒肉飯，姚祖恩想吃菠蘿油，而甄蕎最想打邊爐。

甄蕎被指是黑馬，她表示自己平常心去面對，自己亦盡力表現最好。對於有傳她是內定三甲，她否認並謂自己沒有受到特別待遇，「台前幕後都係好公平，對我哋都係非常好。」