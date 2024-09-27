香港區「環球小姐」(Miss Universe)2024 總決賽定於昨日(26)完滿結束，比賽將於10月6日ViuTV播出。有「K Kwong」契女之稱的11號樂翊榆在開賽前退選。大會頒發「環球小姐香港區2024最具台型佳麗獎」予7號雷莊𠒇；「環球小姐香港區2024最上鏡佳麗獎」及「環球小姐香港區 2024 zetix最受歡迎佳麗」予9號姚祖恩。最後由姚祖恩成雙料冠軍，亞軍就由黑馬甄蕎奪得，雷莊𠒇僅得季軍，她亦難以接受賽果，在受訪時一度落淚，要由甄蕎安慰。

雷莊𠒇跟當年參選港姐時相比，今次表現更亮麗及充滿自信，而身形亦比當年更有線條及好看。她亦曾表示現在的她更有女人味，可以向國際展示香港女性美。她透露自己腳傷未癒，但仍有信心可以穿高跟鞋在舞台上遊走。由於身形高䠷，無論是誇張的粵劇服飾，還是超性感的三點式，她都應付自如。

疑泳衣問答環節失手

不過，雷莊𠒇今次竟得季軍，相信與她在泳衣問答環節表現有關。當時主持陳安立先問到她會選誰去代表香港去參加環球小姐，她先以廣東話表示自己在香港長大，思想及心態上都是很國際化，很能代表香港。其後她英語的答案就比較詳盡，稱自己有國際視野之餘，亦有傳統的價值觀，同是像很多香港人般辛勤，自己亦不斷鼓勵其他女性去追夢，自己今次參賽亦是追夢，盼可以向全世界展示香港。雷莊𠒇之後被問到自己哪些港女性格，可代表香港女性，但她就只答自己因為有國際思想。

大會安排的泳衣環節亦設有搶答部份，該環節由評審以普通話發問，問到參選如何提升內在美，雷莊𠒇就未有搶答為自己加分。她受訪時被問到失冠軍的原因，她認為與觀眾投票有關，加上近日屋企發生了很多事，令她的表現未能發揮到最好。