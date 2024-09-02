環球小姐2024｜雷莊𠒇負傷參賽 出場自信catwalk力壓群芳先贏一仗

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美大賽選拔賽，16 強入圍佳麗已正式順利誕生。今日一眾佳麗在尖沙咀首晤傳媒，大會安排了莊韻澄做司儀，何國鉦負責形象總監，他在會上致辭時表示因為香港區選拔賽將於本月26日舉行，坦言要在短時間為一眾佳麗設計形象，時間非常倉促但又富挑戰性。外間焦點落在2017年香港小姐冠軍兼最上鏡小姐雷莊𠒇身上，而她一出場的自信貓步，在台下已先贏一仗。

自信catwalk成眾人焦點 雷莊𠒇(Juliette)今次參選環球小姐的號碼是7號，闊別多年回歸在港舉行的選美盛事，廣東話比7年前進步了不少。貴為前港姐冠軍，訓練有素的Juliette在台下見到有記者拍攝她時，她隨即展示笑容，對鏡頭敏感度極高。當大會邀請她上台自我介紹時，Juliette一舉手一投足都自信滿滿，而且非常有個人風格，在台下已經成功搶去焦點。她走到台前亦轉身數次，多方面展示自己的體態。同時，她亦展示其語言天賦，會法語、英語及廣東話。

膝蓋做手術憂影響表現 現年30歲的Juliette透露為了今次參賽，自己特別報讚catwalk堂，由專業人士教她國際選美的步姿。提到昔日港姐冠軍都會出戰環球小姐，但2000年起再沒派人出賽，如今相隔24年，她有望代表香港出賽，她覺得是機遇，自言現時的她更成熟，經歷多了，樣子更有女人味，可以向國際展示香港女性美。問到她有沒有留意今屆香港小姐，她表示會抽時間看總決賽，想看看現在的港姐騷跟當年有沒有不同。 提到餘下不夠一個月時間去準備，她透露今年1月膝蓋做了手術，需要一年半時間才可康復，因此現在要好好鍛鍊肌肉。她稱選美需要穿上高跟鞋，坦言傷患或多或少對自己的表現有影響，她亦希望今日行出來的姿態未有受太大影響。

加國發展順利 問到選完之後會否考慮在港作長遠發展，Juliette稱要看屆時的選美結果，如入三甲會留在香港，如落選便回加拿大繼續模特兒及拍攝工作。她坦言自己的英語比廣東話順利，因此在加拿大的發展會比較適合。她坦言演藝事業在當地競爭非常激烈，但很感恩自己也有不少演藝工作。她的廣東話比參選時更順利，她表示一直有好好練習，很多謝在加國兩位朋友跟她用廣東話溝通，因此沒有生疏。