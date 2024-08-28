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娛樂
2024-08-28 18:27:16

環球小姐2024｜16位佳麗名單出爐！2017年港姐冠軍雷莊𠒇再選美

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2017年港姐冠軍雷莊𠒇再次選美！

2017年港姐冠軍雷莊𠒇再次選美！

香港區「環球小姐」（Miss Universe 2024 選美大賽於 8 3 日順利進行首輪面試，當日吸引過百位佳麗參加，經過星級評判前香港「環球小姐」代表向海嵐及選美統籌官劉芷希的評審選出，並成功挑選出最優秀的 16 強佳麗。16 強佳麗於今日正式誕生，入圍名單悉數公開，2017香港小姐冠軍雷莊𠒇亦驚見在名單上！

大會形容入圍的16 位佳麗均各具特色，散發著獨特氣質與個人魅力，質素超乎想像，不僅外表出眾，當中亦擁不乏知性女生。除了雷莊𠒇外，還有《最後一屆口罩小姐》亞軍「阿姨」徐蒨寧、「開電視樂小姐」之稱樂翊榆、曾參加過《尾二一屆口罩小姐》並有「40億千金」之稱的蔡頌思、曾參與ViuTV選美真人騷節目《美選D.n.A》的模特兒彭美詩。

香港區「環球小姐」入圍名單︰

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許美玉 Serena Hui，25歲，170cm高，學士畢業。 曹靖宜 Shannon Cho，25歲，168cm高， 學士畢業，現為私募基金助理。 周煒蕎 Yan Kiu Chau，29歲， 171cm高，學士畢業，現為模特兒。 姚祖恩 Joanne Rhodes，24歲，172cm高，學士畢業，現為藝術顧問及模特兒。 彭美詩 Mecedes Pair，31歲 ，169cm高，學士畢業，現為翻譯員及模特兒。 樂翊榆 Analise Lok，30歲，167cm高，學士畢業，現為主持及模特兒。 蔡頌思 Jocelyn Choi，30歲，160cm高，碩士畢業，現為演員及企業家。 陳澄倩 Jasmine Chan ，26歲， 172cm高， 學士畢業，現職是瑜伽導師。 雷莊𠒇 Juliette Louie，30歲，174cm高，學士畢業，現為演員。 徐蒨寧 Marie Tsui，36歲，171cm高， 學士畢業，現為化妝師及演員。 劉葉 Vera Liu，29歲，172cm高，碩士畢業，現為模特兒。 許詠詩 Joyce Hui，26歲，168cm高，碩士畢業，企業家。 劉致君 Jacqueline Lau，27歲， 167cm高，學士畢業，現職歌手。 魏嘉華 Kianna Ngai，31歲，167cm高，學士畢業，現為古箏演奏家。 林司檸 Caroline Xu，26歲，174cm高，碩士畢業，現為金融從業員。 羅堃尉 Karen La，32歲，171cm高， 學士畢業，現為演員及模特兒。

官方發布的照片見到雷莊𠒇的樣子變得精緻，比起當年參加港姐更漂亮。當年雷莊𠒇因為獲得Do姐的一票，成功打敗何依婷奪得冠軍。雷莊𠒇參選時並不是大熱門，惟她身材高朓，腿部修長、玲瓏有致，比賽當晚的泳衣環節也較其他佳麗出色。她獲獎之後，被網民封為「最醜港姐」，但雷莊𠒇面對網民的批評，表示不介意，並曾在直播用英語回應網民揶揄與謾罵，認為有些人(批評者)沒受過足夠教育(not that educated)，因此不夠聰明(not smart enough)去理解每一件事，輕易相信媒體和狗仔隊的報道。

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雷莊𠒇雖然被指「最醜港姐」，但參加不少選美賽事均獲不俗成績。

雷莊𠒇雖然被指「最醜港姐」，但參加不少選美賽事均獲不俗成績。

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