環球小姐2024｜16位佳麗名單出爐！2017年港姐冠軍雷莊𠒇再選美

香港區「環球小姐」（Miss Universe） 2024 選美大賽於 8 月 3 日順利進行首輪面試，當日吸引過百位佳麗參加，經過星級評判前香港「環球小姐」代表向海嵐及選美統籌官劉芷希的評審選出，並成功挑選出最優秀的 16 強佳麗。16 強佳麗於今日正式誕生，入圍名單悉數公開，2017香港小姐冠軍雷莊𠒇亦驚見在名單上！

大會形容入圍的16 位佳麗均各具特色，散發著獨特氣質與個人魅力，質素超乎想像，不僅外表出眾，當中亦擁不乏知性女生。除了雷莊𠒇外，還有《最後一屆口罩小姐》亞軍「阿姨」徐蒨寧、「開電視樂小姐」之稱樂翊榆、曾參加過《尾二一屆口罩小姐》並有「40億千金」之稱的蔡頌思、曾參與ViuTV選美真人騷節目《美選D.n.A》的模特兒彭美詩。