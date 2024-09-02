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娛樂
2024-09-02 21:05:22

環球小姐2024｜24歲混血姚祖恩成雷莊𠒇勁敵 JoJo︰我有考DSE中文㗎

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港英混血姚祖恩(Jojo)只得24歲，成為今屆最年輕的佳麗。(娛樂組攝)

港英混血姚祖恩(Jojo)只得24歲，成為今屆最年輕的佳麗。(娛樂組攝)

香港區「環球小姐」（Miss Universe2024選美大賽選拔賽，16 強入圍佳麗已正式順利誕生。今日一眾佳麗在尖沙咀首晤傳媒，大會安排了莊韻澄做司儀，何國鉦負責形象總監。今屆除了有雷莊𠒇成為焦點，港英混血姚祖恩(Jojo)憑其美貌成為大熱門，而且她更是一眾參賽者之中，年紀最年輕的一位，只得24歲。

香港區「環球小姐」最多人討論的5位佳麗，左起︰徐蒨寧、姚祖恩、雷莊𠒇、蔡頌思及林司檸。

香港區「環球小姐」最多人討論的5位佳麗，左起︰徐蒨寧、姚祖恩、雷莊𠒇、蔡頌思及林司檸。

我有考DSE中文

Jojo的外貌及其172cm身高，令她有先天優勢代表香港出戰國際選美賽事，她坦言希望有些幫助，更搞笑說到︰「好多人都以為我唔識講中文，但我係土生土長香港人，係讀local school，有考DSE中文㗎！我真係好local，希望借今次參選機會話俾大家知，我個樣唔似識講中文，但我係100%香港人！」

香港係有好多人才

她表示因為環姐終於再有香港區選拔，自己曾在星馬看過總決賽，看過以前環姐佳麗個個都是高學歷，認為環姐不只是著重外表，內在美及智慧亦都非常受到重視，所以希望可以代表香港「同全世界講香港係有好多人才！」

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姚祖恩身高有172cm，是身形高䠷的佳麗之一。(娛樂組攝)

姚祖恩身高有172cm，是身形高䠷的佳麗之一。(娛樂組攝)

感激公司支持

提到不夠一個月便會比賽，她表示會以平常心去面對，但自己唯一最忍不到的是戒口，是一個非常為食的人，特別愛茶餐廳食物，只好食完努力狂做瑜珈及普拉提。提到昔日環姐有一個環節要展示自己代表的地方的東西或服飾，她希望可以準備香港特色小食跟參選佳麗分享，特別想推薦自己最愛菠蘿包！昔日她曾參與過兒童節目主持工作，她表示自己現時從事藝術顧問及策展人，公司也特別批假讓她參賽，非常感謝公司支持。

 

姚祖恩的混血外貌令她非常突出。左為甄蕎、右為魏嘉華。(娛樂組攝)

姚祖恩的混血外貌令她非常突出。左為甄蕎、右為魏嘉華。(娛樂組攝)

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美大賽選拔賽，16 強入圍佳麗。 香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美大賽選拔賽，16 強入圍佳麗。 大合照 莊韻澄(中)跟16位佳麗大合照。

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