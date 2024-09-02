環球小姐2024｜24歲混血姚祖恩成雷莊𠒇勁敵 JoJo︰我有考DSE中文㗎

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美大賽選拔賽，16 強入圍佳麗已正式順利誕生。今日一眾佳麗在尖沙咀首晤傳媒，大會安排了莊韻澄做司儀，何國鉦負責形象總監。今屆除了有雷莊𠒇成為焦點，港英混血姚祖恩(Jojo)憑其美貌成為大熱門，而且她更是一眾參賽者之中，年紀最年輕的一位，只得24歲。

我有考DSE中文

Jojo的外貌及其172cm身高，令她有先天優勢代表香港出戰國際選美賽事，她坦言希望有些幫助，更搞笑說到︰「好多人都以為我唔識講中文，但我係土生土長香港人，係讀local school，有考DSE中文㗎！我真係好local，希望借今次參選機會話俾大家知，我個樣唔似識講中文，但我係100%香港人！」

香港係有好多人才

她表示因為環姐終於再有香港區選拔，自己曾在星馬看過總決賽，看過以前環姐佳麗個個都是高學歷，認為環姐不只是著重外表，內在美及智慧亦都非常受到重視，所以希望可以代表香港「同全世界講香港係有好多人才！」