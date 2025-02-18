環球小姐2025︱香港賽區選美徵召 冠軍可得100萬獎金

由Zetrix冠名贊助的第73屆香港區《環球小姐》(Miss Universe)選美大賽於去年盛大啟動，吸引香港各界女性參加，超過逾百位候選人展現出色的選美經驗和魅力。隨著2024年度《環球小姐》選美大賽的成功舉辦，全球超過150個國家參與其中，香港區的選美賽事正式宣布2025年選拔賽已啟動。

回顧上屆賽事，姚祖恩(Jojo)以優異表現奪得冠軍，並獲得《最上鏡佳麗獎》及《最受歡迎佳麗獎》。她代表香港參加2024環球小姐全球總決賽，展現香港的獨特魅力。