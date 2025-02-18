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娛樂
2025-02-18 11:37:00

環球小姐2025︱香港賽區選美徵召 冠軍可得100萬獎金

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去年《環球小姐》三甲佳麗，(左起)季軍由雷莊𠒇、冠軍姚祖恩、亞軍甄蕎。

去年《環球小姐》三甲佳麗，(左起)季軍由雷莊𠒇、冠軍姚祖恩、亞軍甄蕎。

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Zetrix冠名贊助的第73屆香港區《環球小姐》(Miss Universe)選美大賽於去年盛大啟動，吸引香港各界女性參加，超過逾百位候選人展現出色的選美經驗和魅力。隨著2024年度《環球小姐》選美大賽的成功舉辦，全球超過150個國家參與其中，香港區的選美賽事正式宣布2025年選拔賽已啟動。

回顧上屆賽事，姚祖恩(Jojo)以優異表現奪得冠軍，並獲得《最上鏡佳麗獎》及《最受歡迎佳麗獎》。她代表香港參加2024環球小姐全球總決賽，展現香港的獨特魅力。

 

去年16位環球小姐穿上泳裝拍攝外景。 莊韻澄與2024《環球小姐》三甲佳麗。 兩位導師莊韻澄與何國鉦，率領一眾佳麗打邊爐慶功。

2025年的香港區《環球小姐》選美大賽，期待新一屆優勝者，能代表香港走向國際舞台，為香港爭光。報名現已開始，希望更多香港女性踴躍參與，共同創造屬於香港的美麗傳奇。今屆的《環球小姐》冠軍、亞軍及季軍，可分別獲得總100萬、20萬及10萬港元現金獎，由即日起至523日公開接受報名。

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參加資格必須為年滿18歲女性，並持有有效香港身份證，參選者須於523日或之前，將個人資料、聯絡電話及近照電郵至：[email protected]

香港觀眾可關注《環球小姐》官方Instagram帳號 @miss.universe.hk ，了解比賽最新動態、幕後花絮及精彩內容。

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