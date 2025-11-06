環球新組合FYP一個月連派兩首單曲 莊世圖演而優則導搵螞蟻任「串星」

環球新組合FYP已有第二首派台歌《天空崩塌之時 We Will Arise》。

環球唱片2025全新唱作組合FYP，成員包括主音Emiko（徐嘉蔚）、結他手Billy Long，鼓手兼隊長霍金。出道短短一個多月，便有第二首派台歌《天空崩塌之時 We Will Arise》，拍攝MV時三位都表現得相當興奮。有趣是今次MV，誠邀到一批嘉賓客串演出，就是一堆螞蟻！ Emiko 關心螞蟻去留 今次為MV創作與拍攝的莊世圖導演，是柯煒林、梁雍婷同一經理人公司的師弟，除愛演戲之外，亦先後執導多部短片，並曾參展獲獎。是次這首MV就借用螞蟻作特別演出，引領主角去尋找出路，導演找來川允太 (Jack) 擔任今次演員負責與螞蟻玩遊戲。碰巧原來Jack與結他手 Billy Long早已相識，竟然在拍攝現場巧遇老Best。Billy：「因為世圖導演找來的主角Jack，係我好朋友兼打拳教練，事前一直唔知，去到現場先見面，真係好巧合。」在拍攝時，特意找來一群真螞蟻演出，後期更會以CG巨大化版本亮相。不過當主音Emiko見到這班「串星」，便立即向劇組詢問︰「拍完個MV堆螞蟻會點處理？我好怕佢哋為咗我哋個MV冇得Arise，被了結生命。」後來得知有工作人員表示感興趣，會帶返家飼養才鬆一口氣。

隊長上演「螞蟻搬鼓」 MV有螞蟻現出，而隊長兼鼓手霍金，在拍攝前後便上演了兩場「螞蟻搬鼓」的番外篇。事緣MV需要三人夾Band的畫面，公司提議霍金動用套私家鼓出鏡。霍金表示︰「套白色鼓，當時買已經覺得好靚，一直放在Studio用，見佢上鏡咁靚仔我都好開心。」不過代價就是要由觀塘Studio搬去葵涌拍攝現場。「然後拍到凌晨兩三點，又要由葵涌搬返去觀塘，辛苦但值得。」 結他手曾隨波逐流 《天空崩塌之時 We Will Arise》講述大家要如何面對挫折難關，對於3位成員而言，挫折時有出現，但只要認清自己所想所需，所謂挫折其實都是微不足道的干擾。主音Emiko就經常會自我放大不開心的事，無形中是自設關卡。「有時都控制不到自己，但都努力嘗試去跨過，希望如這首歌一樣，可以一步一步壯大力氣，克服重重難關。」結他手Billy Long在中學時，一直想考獲古典鋼琴演奏級資格，從而給予自己不少壓力，幸慶最後想清楚自己所需便沒再堅持，並說：「有時只係自己隨波逐流，人考你又考，其實我最鍾意都係創作流行曲，所以要諗清楚自己想要咩？」而霍金更從一次意外認定甚麼是危機處理，他稱：「有次行山失足跌落幾米高的懸崖，有被海浪沖出大海的危險，當時有諗會唔會死！不過冷靜下來，慢慢逐步處理，問題係可以逐步解決，所以要克服難關最需要係冷靜，清楚自己目標係咩，一步一步向前行。」