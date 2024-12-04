瓊瑤離世｜一生經歷3段轟烈愛情　為第二任丈夫甘願做8年情婦

台灣著名作家瓊瑤今日(4日)傳來死訊，據報她在新北市淡水某住宅單位輕生，旁邊留有遺書，享年86歲。瓊瑤逝世的消息震驚兩岸三地。

讀書成績不佳卻具寫作才華 瓊瑤本名陳喆，小名鳳凰，1938年出生於四川成都，其後舉家遷往台灣居住。網上資料顯示，瓊瑤是家中長女，父親陳致平是大學語文教授、母親袁行恕是中學語文教師，可謂出身於書香世家。惟瓊瑤讀書成績一般，並無考上大學。 然而，瓊瑤從小具備寫作才華，早在9歲時便發表第一篇小說《可憐的小青》，在14歲時以呂圭為筆名發表文章《幻想》，16歲時以心如為筆名發表文章《雲影》。到25歲時，在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》，從此邁向人氣作家之路。

瓊瑤擅長寫愛情小說，一生創作了無數經典作品，許多作品被翻拍成電影和電視劇，廣受歡迎。她的《瓊瑤經典全集》共包括65本著作，代表作品有《窗外》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《一簾幽夢》、《梅花烙》和《還珠格格》三部曲等。其中，《還珠格格》最為著名，其改篇的電影劇一度風靡兩岸三地。 曾與大20 歲 教師發展師生戀 瓊瑤一生中有過3段轟烈的愛情。她在大學失敗後，父母要求她重讀一年高，這期間結識了語文老師蔣仁。雖然對方比她大20歲，但兩人仍發展出師生戀。最終，這段戀情被瓊瑤的父母發現並上報到學校，導致兩人分手。瓊瑤後來以這段愛情為基礎，創作了小說《窗外》。

到1959年，瓊瑤與第一任丈夫馬森慶結婚，兩人育有一子，但這段婚姻可惜只維持了5年，瓊瑤曾形容「一開始就是個錯誤」。後來，她認識了皇冠文化負責人平鑫濤，當時平鑫濤已有3名子女，但瓊瑤為愛堅持，兩人發展了8年的婚外情，最終在1979年結婚，直到平鑫濤在2019年病逝，瓊瑤始終陪伴在側。