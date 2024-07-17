甄妮嘆回港收數唔順利 樂壇風紀留意龍婷緋聞：千祈唔好同我Hello Kiss

「樂壇風紀」甄妮最近返港追討唱片版稅，近日她在Facebook上透露：「係羅文走咗，《射鵰英雄傳》環球說永遠唔洗被版稅。係咩嘢合約咁離譜？要問吓羅文至知！」羅文和甄妮合作跨公司專輯《射鵰英雄傳》於1993年面世，碟內收錄TVB古裝劇《射鵰英雄傳》的主題曲《鐵血丹心》稱得上是經典華語金曲，當年兩人分屬百代及金音符兩間唱片公司，有網民追問甄妮，環球向已故的羅文走數，但甄妮仍然在生為何不給予版稅，甄妮回答：「都唔想俾，等你瓜老襯。」並配上幾個爆笑emoji。反觀舊公司Sony Music，甄妮稱：「Sony我嘅老東家，唔知喺第幾代了，親切招呼！睇一群年輕小朋友努力工作，同我互相自我介紹，有回家的感覺！開心。」

甄妮絕對是香港獨立歌手的先驅，當年她約滿唱片公司後，自組工作室「金音符」，在1980到1982的兩年半間，金音符製作了三張白金唱片《不要再重逢》、《心聲》、《木頭人》，以及兩張金唱片《衝擊》、《播音人》。當年《木頭人》專輯大賣，甄妮卻稱至今一蚊版稅都未收過。

甄妮今日表示4個小時見3個唱片公司巨頭，並透露此行收數不甚順利，不過她很開心與其律師團隊合作愉快，自言是有的是時間及好友們。貴為「樂壇風紀」，甄妮似乎亦有留意龍婷近日爆出的緋聞，對於已婚演唱會製作人丘亞葵被拍得車廂激咀龍婷，男方否認兩人有染，解釋只是純友誼的「Hello Kiss」。對此，甄妮今日在Facebook留言區寫：「耐冇見朋友，若偶然撞到，求你千祈唔好同我『Hello Kiss』受唔起『咁大禮』。」風趣之餘亦非常緊貼本地娛樂消息。