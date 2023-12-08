甄妮寸王馨平反骨 直指對方：毫無誠信可言的人

甄妮近年活躍於社交網，不時出po 關心香港娛樂圈大小事。未知是否受鄭嘉穎與馬國明的不和風波影響，日前，她在社交網貼文表示：「不要太高興，就不會太悲傷，凡事平常心，平平安安最重要」其後，甄妮更突然在留言區提起鄭嘉穎舊愛王馨平與她當年的恩怨。

甄妮在留言區突然提起入行改名一事，並意有所指表示：「王馨平這三個字，是我請長輩特別以筆畫運程測算出來的專利品，契婆婆有特別提醒我，取此名可以小成名，但極反骨，你要不要考慮另一個較溫順的名字？嗯!使用這三個字不就是想紅嗎!」接著又謂：「反骨，一早就知道的」、「當年因為一個反骨人，令我和幾位多年老友心生嫌隙，他們怪我不給面子，那就減少往來」、「對毫無誠信可言的人，我提都不想提，人家現在還在撈就放一馬吧!好嗎？（考慮中）」等，字裏行間說話有骨。