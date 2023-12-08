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娛樂
2023-12-08 19:30:49

甄妮寸王馨平反骨 直指對方：毫無誠信可言的人

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甄妮重提當年與王馨平的恩怨。

甄妮重提當年與王馨平的恩怨。

甄妮近年活躍於社交網，不時出po 關心香港娛樂圈大小事。未知是否受鄭嘉穎與馬國明的不和風波影響，日前，她在社交網貼文表示：「不要太高興，就不會太悲傷，凡事平常心，平平安安最重要」其後，甄妮更突然在留言區提起鄭嘉穎舊愛王馨平與她當年的恩怨。 

甄妮在留言區突然提起入行改名一事，並意有所指表示：「王馨平這三個字，是我請長輩特別以筆畫運程測算出來的專利品，契婆婆有特別提醒我，取此名可以小成名，但極反骨，你要不要考慮另一個較溫順的名字？嗯!使用這三個字不就是想紅嗎!」接著又謂：「反骨，一早就知道的」、「當年因為一個反骨人，令我和幾位多年老友心生嫌隙，他們怪我不給面子，那就減少往來」、「對毫無誠信可言的人，我提都不想提，人家現在還在撈就放一馬吧!好嗎？（考慮中）」等，字裏行間說話有骨。

現年55歲的王馨平是台灣武打巨星王羽的大女，早於1992年，王馨平以甄妮徒弟之名出道，憑一首《別問我是誰》令其首張國語專輯在台灣大賣60萬張；其後，有指王羽當年不滿甄妮未有好好照顧女兒，最終與好友反目，1995年更鬧上法庭，入稟控告甄妮違約。王馨平曾在訪問時表示當年成為磨心，官司後數年亦已請甄妮食飯及斟茶道歉。惟甄妮再於留言區爆seed：「此姝斟茶謝罪之曰，自稱結婚去，並退出藝圈示誠意，結果呢？癢癢難耐！至今欠我的仍欠着呢！恐怕要帶入棺了。」

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甄妮直指因一個反骨人，令她和幾位多年老友心生嫌隙。 甄妮重提當年與王馨平的恩怨。 王馨平指當年成為磨心，官司後數年亦已請甄妮食飯及斟茶道歉。
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