甄妮被伍仲衡爆做嘢「唔找數」 社交網公開反擊再翻摷與肥媽恩怨

近年有「樂壇風紀」之稱的甄妮有留意TVB節目《中年好聲音2》，早前她出言替譚輝智抱不平，公開批評冠軍的古淖文「油膩誇張」。而評判之一的伍仲衡及周國豐日前開直播提到此事，並揞名爆有歌手鍾意攻擊人兼「唔找數」，惹起甄妮在社交平台大反擊。

伍仲衡日前與周國豐做網上直播，其間伍仲衡主動向周國豐表示：「講啲cheesy（俗）啲嘅嘢，有人攻擊我哋節目《中年好聲音》。」並暗示攻擊者身份：「攻擊個賽果……油膩呀」伍仲衡續大爆：「佢係咪好鍾意攻擊人？我聽好多佢啲嘢……唔找數嗰啲，真係呀，好多Friend同佢做過嘢，你都知我識幾多人做演唱會啦，個個都識咁滯，同佢做過好多騷，我啲friend唔會呃我，同佢做完演唱會啲人收唔到錢嘛，我聽咗十幾廿年。」不過，他稱自己從未有跟對方工作。