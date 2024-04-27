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娛樂
2024-04-27 14:46:34

甄妮被伍仲衡爆做嘢「唔找數」 社交網公開反擊再翻摷與肥媽恩怨

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甄妮被伍仲衡爆做嘢「唔找數」。

甄妮被伍仲衡爆做嘢「唔找數」。

近年有「樂壇風紀」之稱的甄妮有留意TVB節目《中年好聲音2》，早前她出言替譚輝智抱不平，公開批評冠軍的古淖文「油膩誇張」。而評判之一的伍仲衡及周國豐日前開直播提到此事，並揞名爆有歌手鍾意攻擊人兼「唔找數」，惹起甄妮在社交平台大反擊。

伍仲衡日前與周國豐做網上直播，其間伍仲衡主動向周國豐表示：「講啲cheesy（俗）啲嘅嘢，有人攻擊我哋節目《中年好聲音》。」並暗示攻擊者身份：「攻擊個賽果……油膩呀」伍仲衡續大爆：「佢係咪好鍾意攻擊人？我聽好多佢啲嘢……唔找數嗰啲，真係呀，好多Friend同佢做過嘢，你都知我識幾多人做演唱會啦，個個都識咁滯，同佢做過好多騷，我啲friend唔會呃我，同佢做完演唱會啲人收唔到錢嘛，我聽咗十幾廿年。」不過，他稱自己從未有跟對方工作。 

對此，甄妮在社交網反擊表示：「既被諷為風紀，粗重嘢就交給我做吧！那個台該看，那個台不該看，我會向大家報告！你們都去忙吧！不用客氣」她續指：「邊個出聲，邊個就係衰人。｣ 其後更公開點名反擊「阿伍」：「阿伍不對的事情，反覆炒作繼續加油添醋，一把年紀了仍分不清『對錯』唉！駡都懶得駡你了！套一句『流量比較重要』你的廢龍要打屁屁了。」甄妮更翻摷與另一評審肥媽的恩怨，表示：「只有一次交集：瑪莉亞小姐向我借耳環上秀，結果有去無回大丈夫。人品如何請仔細想想。別懶（賴），有証人。也不用還了，送你慢慢用吧！」 甄妮與肥媽早年已經積怨。當年甄妮狠批房祖名及柯震東涉毒事件，肥媽就不認同表示：「有時大家做父母都唔擔保到自己嘅細路會唔做錯事，所以做長輩就算唔幫口，都唔應該一出事就去踩人……正如之前甄妮踩阿G.E.M.（鄧紫棋）冇禮貌，但G.E.M.對住我真係好好禮貌喎！」

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甄妮社交網點名反擊。

甄妮社交網點名反擊。

甄妮翻摷與肥媽恩怨 。

甄妮翻摷與肥媽恩怨。

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