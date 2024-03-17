甄妮透露有意再戰歌唱事業　「樂壇巨肺」近年變身「樂壇風紀」

香港第一代天后甄妮 「樂壇巨肺」稱號跟一位才子有關？

年輕一輩可能未聽過甄妮的歌，但會記得她近年不時為樂壇和社會事情表態，例如曾為李玟生前受到綜藝節目不公對待而發聲；甄妮甚至被稱為「樂壇風紀」。不過，年紀較長的一輩只要曾聽過甄妮的歌聲，定必印象深刻，她的美聲唱腔、嗓音渾厚，而且音域廣闊，無怪乎獲得「樂壇巨肺」的美譽。 文章出處：「當代中國」網站 甄妮1970年台灣出道 與鄧麗君鳳飛飛並稱華語三大歌后 究竟甄妮的「樂壇巨肺」稱號從何而來？ 原來是出自在樂壇極具份量、又是「香港才子」的黃霑口中的。事實上，甄妮在現場演唱的表現極為出色，不單嗓音出眾，而且音域廣闊、氣量雄厚，絕對是一位實力唱將。

甄妮出生於澳門，原名甄淑詩，父親是奧地利人，母親是上海人，雙親在甄妮小時候已離異。擁有歐洲血統的她，年輕時在台灣讀中學，後來被星探發掘，因而投身演藝界。 1971年，甄妮在台灣推出第一張專輯《心湖》，正式出道，從而展開漫長的歌唱事業。70年代，她與台灣音樂大師劉家昌經常合作，曾唱過多部國語電影主題曲，並取得傑出成績。那段時期，甄妮與年紀相若的鄧麗君、鳳飛飛並稱為華語三大歌后，不單走紅台灣，歌聲亦傳遍東南亞各地。 甄妮隨夫轉到香港發展 《奮鬥》《明日話今天》唱出打響頭炮 直至1977年，甄妮嫁給香港武打影星傅聲後，隨夫轉到香港發展，也讓香港人真正認識到這位唱功非凡的女歌手的魅力。