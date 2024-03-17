甄妮透露有意再戰歌唱事業　「樂壇巨肺」近年變身「樂壇風紀」

年輕一輩可能未聽過甄妮的歌，但會記得她近年不時為樂壇和社會事情表態，例如曾為李玟生前受到綜藝節目不公對待而發聲；甄妮甚至被稱為「樂壇風紀」。不過，年紀較長的一輩只要曾聽過甄妮的歌聲，定必印象深刻，她的美聲唱腔、嗓音渾厚，而且音域廣闊，無怪乎獲得「樂壇巨肺」的美譽。
文章出處：「當代中國」網站
甄妮1970年台灣出道 與鄧麗君鳳飛飛並稱華語三大歌后
究竟甄妮的「樂壇巨肺」稱號從何而來？
原來是出自在樂壇極具份量、又是「香港才子」的黃霑口中的。事實上，甄妮在現場演唱的表現極為出色，不單嗓音出眾，而且音域廣闊、氣量雄厚，絕對是一位實力唱將。
甄妮出生於澳門，原名甄淑詩，父親是奧地利人，母親是上海人，雙親在甄妮小時候已離異。擁有歐洲血統的她，年輕時在台灣讀中學，後來被星探發掘，因而投身演藝界。
1971年，甄妮在台灣推出第一張專輯《心湖》，正式出道，從而展開漫長的歌唱事業。70年代，她與台灣音樂大師劉家昌經常合作，曾唱過多部國語電影主題曲，並取得傑出成績。那段時期，甄妮與年紀相若的鄧麗君、鳳飛飛並稱為華語三大歌后，不單走紅台灣，歌聲亦傳遍東南亞各地。
甄妮隨夫轉到香港發展 《奮鬥》《明日話今天》唱出打響頭炮
直至1977年，甄妮嫁給香港武打影星傅聲後，隨夫轉到香港發展，也讓香港人真正認識到這位唱功非凡的女歌手的魅力。
如果你是電視迷，一定會記得無綫長劇《奮鬥》（1978），同名主題曲正是由顧嘉煇作曲、黃霑填詞、甄妮主唱。當年甄妮推出首張個人專輯《奮鬥》，打破了香港開埠以來的唱片銷售紀錄，首兩個月已賣出超過25萬張，最終銷量超過40萬張，成績驕人。
此外，劇集插曲《明日話今天》更成為了第一屆港台十大中文金曲之一，為甄妮在香港歌唱事業打響頭炮。
隨後甄妮多次跟顧嘉輝和黃霑合作，誕生了不少70、80年代的粵語金曲。例如1983年甄妮和羅文合作的劇集同名專輯《射雕英雄傳》，被譽為當代巨星經典金曲。當中的主題曲《鐵血丹心》，不單在香港廣受歡迎，其後隨着劇集在80年代於內地各省播映，也一直傳頌至今。
甄妮80年代香港樂壇實力唱將 奪首屆勁歌金曲頒獎禮「最受歡迎女歌星」獎
甄妮在80年代本地樂壇頒獎禮上，贏得不少獎項，例如1985年奪得首屆無綫勁歌金曲頒獎禮「最受歡迎女歌星」獎，足見其歌唱實力。
1991年，甄妮在中央電視台春節聯歡晚會上演唱《魯冰花》，動人歌聲引來不少回響，其後她在內地多個城市如廣州等舉行演唱會，旋起熱潮。甄妮也是少數早期到內地開演唱會的女歌手。
甄妮兩度淡出樂壇 近年社交媒體發聲 論盡熱議事
1990年代初，甄妮淡出香港樂壇，退隱美國。直至1998年，甄妮受到顧嘉輝和黃霑的邀請，復出香港樂壇，參與《顧嘉煇·黃霑·真友情演唱會》。
2000年，甄妮正式舉行復出演唱會，反應理想，一票難求。由2000年至2007年，她多次舉行世界巡迴演唱會，足迹遍及美加、澳洲、馬來西亞、新加坡、內地、台灣及澳門。同期，甄妮也沒有忘記香港的歌迷，於2004年、2006年、2010年、2013年及2014年舉行個唱。惟其後她再度淡出樂壇，鮮有公開露面。
近年甄妮開通社交媒體後，不時會出Post論盡社會或樂壇的大小事。上月，她曾發文表示今年內重啟早年自組的獨立音樂製作公司，又對歌迷表示會再寫歌。這一切，看似暗示有意再度重返樂壇。
對喜歡甄妮的歌迷來說，這是值得期待的好消息。
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