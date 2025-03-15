甄子丹出席政協閉幕會怒斥台媒 否認激氣：只係有時有情緒

至於日前以政協委員身份出席14屆全國政協三次會議閉幕會，當時甄子丹被台媒問到：「怎麼看台灣當局要對台灣藝人表態『中國台灣省』要開罰這件事」時，他一臉勞氣回答：「你這個人很壞，怎麼老問這些問題呢？統一肯定需要的嘛！這個已經說完了。」重提此事，子丹表示：「我哋做藝人有好多方面，對我哋自己嘅行為、說話都必須要負責任，始終有好多後生都會睇住你做榜樣，每個人都有自己嘅原則同埋底線，有時講啲嘢要從心而發。今日我哋就集中番呢個盛會上，同埋喺娛樂同民生上嘅題材，因為之前我都講咗好多，唔需要我再重覆去講。」被問到當時是否激氣？甄子丹解釋：「我從來都冇激氣，只係有時有情緒，但就未必係激氣，情緒都只係畀多咗少少熱情落去，將嗰件事更加聽清楚。」及至3月23日的「寶馬香港打吡大賽」，身為「打吡大使」的甄子丹將再次到沙田馬場觀賞賽事，古巨基更會闊別九年到訪沙田馬場擔任當日嘉賓。