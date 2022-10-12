甄子丹國慶檔大片《搜救》慘蝕9成半 《飯戲攻心》內地放粵語版收近1億

前日提過，今年十一長假，內地戲院總票房收入係14.92億元（人民幣，下同），比起去年嘅43.88億元，大跌3分2！而7套上畫國產大片當中，被認為係頂替「國產TOP GUN」《長空之王》嘅甄子丹新片《搜救》，上映9日只係得1600萬，成為包尾大幡。

根據內地不同業界人士估計，《搜救》估計最終票房可能係二千至三千萬左右，扣除分帳俾戲院等各個單位之後，實際落袋可能最多得1千萬，隨時連丹爺片酬都唔夠冚。以《搜救》聲稱耗資2億嘅成本計算，好大機會蝕足9成半！

《搜救》由《異度空間》導演羅志良擔任編劇同導演，講述甄子丹飾演嘅深圳遊客，帶埋一家大細去冰天雪地嘅長白山，但一時大意令8歲大嘅仔走失，丹爺同埋搜救隊要喺「黃金48小時」內搵返個仔。呢類災難尋人片，應該幾易入口，但係內地網民唔收貨原因，主要係認為劇本質素唔得，太多犯駁。而今次甄子丹嘗試演文戲，但係觀眾似乎都係想睇佢打多啲。

電影LOL︳甄子丹國慶檔大片《搜救》內地慘蝕9成半 《飯戲攻心》內地放粵語版收近1億

《飯戲攻心》內地名叫《還是覺得你最好》

反觀呢期喺香港氣勢如虹嘅《飯戲攻心》，原來都有喺內地上映，至今上畫33日，票房收入已經超過9700萬。《飯戲攻心》喺內地改以《還是覺得你最好》作片名，未有以國語配音上畫，亦冇做過咩大宣傳，但就靠口碑贏得觀眾支持。喺內地豆瓣網有6萬幾人評分，得分7.6，算係幾唔錯嘅成績。反觀《搜救》喺豆瓣網得4千幾人評分，少到連分數都chok唔出呀陰功。

內地觀眾幾buy《飯》嘅港式口味，即使6位主角之中最多得黃子華同林明禎稍為被內地人認識，但無礙佢地對套戲嘅觀感。《飯戲攻心》一個唔覺意喺內地收多《搜救》幾倍票房，咁出人意表，邊個仲敢話北上真係等於「掘金」？

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載