甄子丹大爆如何打入荷李活 自言大前題是要尊重中華文化

由甄子丹監製、導演及主演的電影《天龍八部之喬峰傳》，將於農曆年檔期1 月19日上映這是他相隔10年再度執導，相信喜歡葉問的觀眾也會喜歡這部新作。日前官方釋出預告片，故事由飾演丐幫幫主喬峰的甄子丹被罷免後開始，他遭到各方幫派追殺，並施展「降龍十八掌」以一敵百，更展現出喬峰天下第一的好身手。

近日為電影四出宣傳的甄子丹，日前接受香港國際財經台76台免費頻道《Friday Beyond Spotlights》節目訪問，除了在節目中分享當日如何因著對電影製作的執著而陷入財困，亦與主持曾安業（Patrick）分享他如何在荷李活逐步打破西方電影為中國演員設定的框框。

甄子丹提到其中一個挑戰是國際影壇對中華文化的認識不多，「在接拍《星際大戰外傳：俠盜一號》時，我的角色初型是非常刻板的。因此我向迪士尼工作室及製作團隊提出，如果他們想我接拍該角色，他們需為角色賦予人性和幽默感。最後我成功爭取讓製片方修改人物設定及部分對白，令角色變得更幽默。」自此，整個荷李活影圈都知道，如要邀請甄子丹出演他們的電影，大前題是要尊重中華文化。與此同時，甄子丹亦視代表及弘揚中華文化為其作為電影工作者的使命。近年的電影均使用科技進行製作和作為賣點，但對在業內工作超過40年的甄子丹來說，說好故事才是好電影的最重要元素，以作品連繫和感染觀眾，自然便會得到觀眾的支持。被問到本地電影業的發展前景，甄子丹不忘感謝本地電影業在過去給予他的機遇。因此，他亦希望能夠回饋業界，製作不單能代表香港，更是代表中國人的電影，讓世界更多人看到中國電影。