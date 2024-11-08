甄子丹愛女Jasmine甄濟如首支廣東歌 邀龔慈恩囝囝林卓毅任MV男主角甜蜜互動

甄子丹愛女甄濟如（Jasmine）去年出道，推出多首個人創作作品後，Jasmine近日推出首支廣東歌《次次》，大玩甜蜜少女情歌曲風，MV更找來龔慈恩囝囝、林愷鈴（Ashley）細佬林卓毅（Addison）飾演男主角，二人在MV中更不乏親密鏡頭！ 錄音前搵同事苦練廣東話 Jasmine再次親自執筆創作《次次》的旋律，製作demo時更寫下了甜絲絲的英文歌詞，她分享創作過程道：「舊年夏天用英文寫呢首歌，係喺瞓覺之前諗到melody，覺得好sweet同romantic，所以即刻寫低佢，然後再同Tat Tong一齊完成創作呢首歌。」填詞人鍾雪隨後幫手將歌詞內容翻譯，再完成歌詞的部份。Jasmine十分感激鍾雪的參與，她說：「未合作之前我已經係鍾雪嘅粉絲，但一直未見過，係開會之後佢問咗我嘅生活習慣日常喜好後，就寫咗次次嘅歌詞，佢嘅歌詞好適合我，有我嘅性格融合咗喺裡面，同埋鍾雪做得最好嘅地方就係保留咗首歌嘅青春氣息。」首度灌錄廣東歌，對於不諳廣東話的Jasmine來說也有相當的難度，她坦言：「今次係錄音最慢嘅一次，嚟到拍攝MV當日都仲未錄完，但我有同事同我一齊練習廣東話，練咗好多次，執我嘅咬字。」

《次次》歌詞內容講述情竇初開的女生，面對傾慕對象若即若離的表現的不安心情，MV的劇情亦按歌詞構思，所以團隊特別邀來Addison飾演男主角，讓Jasmine在鏡頭前演繹這個曖昧故事。其實Jasmine本身跟Ashley熟稔，但Addison卻是在拍攝MV當日才第一次見面，Jasmine表示都需要時間投入角色，她說：「《次次》講嘅嘢，同我本身性格好唔同，我未試過好似歌詞所講嘅咁樣去做，所以我當係演繹緊一個故事裡面嘅角色。同Addison都係第一次演呢類劇情，所以一開始係有少少尷尬，唔係好習慣，但後來發現原來個過程都幾有趣。」

Addison自薦為 家姐拍MV Addison首次參與MV演出，當收到邀請時也感到十分驚訝，並說：「雖然驚訝，但同時亦好期待，因為係一個全新嘅體驗。」被問到合作的感受，Addison讚賞Jasmine，並表示：「本身唔認識，但見真人發覺佢好活潑，同埋個性好樂天，同佢合作好好玩。收到call要我演出嘅時候係緊張嘅，但Jasmine令我好放鬆，所以都可以投入其中，亦唔覺有尷尬場面出現。」首次演出後Addison也愛上演出MV，更搞笑道：「如果我家姐有MV想搵男主角，都可以搵我演出㗎！但要佢邀請我先得囉！」說回今次MV，雖然拍攝時間頗長，但Jasmine並無任何怨言，更說：「之前拍其他MV例如《慣性倔強》全日要拍外景，又熱又多蚊，仲要喺炎熱天氣下著厚衫，實在好辛苦，今次喺室內拍攝，好chill又簡單，較易handle，當中我特別鍾意一開始第一個scene要我扮瞓著咗，因為攤喺張床真係好舒服！」