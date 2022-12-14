甄子丹新片《天龍八部之喬峰傳》賀歲檔上映 獲金像獎班底不計酬勞力撐

由甄子丹監製、執導及主演的《天龍八部之喬峰傳》，將於明年1月19日、即年廿八在港上映，瞄準農曆賀歲檔期。《天龍八部之喬峰傳》今天(14日)發布初版預告，片中可見飾演丐幫幫主喬峰的甄子丹被罷免後，遭到各方幫派追殺，並施展「降龍十八掌」以一敵百。 最強班底不計酬勞 金庸的《天龍八部》是家傳戶曉的作品，過去多次被改編成電視劇及電影作品，人物故事已為人所熟知。今次甄子丹再次將《天龍八部》喬峰部份的故事改編搬上大銀幕，並親自擔任監製、導演、演員，並且獲得多方力撐，整個班底不計酬勞，在有限的資金及製作時間內，創造出一個全新、前所未見的動作世界。

被問到為何突然會想拍攝武俠電影？甄子丹表示：「拍了多年動作武打電影，近年好希望能拍出一個不一樣的古裝武俠世界，這次雖然是改編金庸的《天龍八部》，但又不完全是大家之前見過的《天龍八部》，我們這次希望加入新的想法及拍法。」而他亦表示拍攝這部電影其實很不容易，但整個製作團隊上下一心，大家甚至願意為了拍好這電影而自願減價沒有收足酬金，只為希望把電影拍好：「這部電影其實是在經費不多、非常有限的時間和資源下拍攝，整個製作都在惡劣不定的天氣中長時間工作，但我慶幸仍然得到全組幕前幕後團隊手足相信同支持我，各人都是不計酬勞，每天工作20小時去完成這個項目，為的就是希望拍出一套不一樣的喬峰，將一個新的武俠片想法帶給觀眾，我實在十萬分地感激大家。」 出爐影后劉雅瑟演出 《天龍八部之喬峰傳》除了由甄子丹擔任喬峰一角外，電影更請得一眾金像班底打造最強團隊，其中主演方面邀得本屆香港電影金像獎出爐影后劉雅瑟、兩屆香港電影金像獎最佳女主角得主惠英紅參演。而幕後陣容更是強勁，動作方面有金像獎最佳動作指導谷垣健治，還有金馬及金像獎最佳動作指導嚴華，而其他製作單位亦來頭不少，包括金像獎最佳造型設計劉世運、金像獎最佳剪接李嘉榮、金像獎提名最佳攝影指導陳志英等等。