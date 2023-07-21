甄子丹汪詩詩結婚20年 意大利補辦豪華婚禮以遊艇出場極架勢

甄子丹與汪詩詩於2003年在加拿大多倫多低調結婚，二人一直恩愛。適逢今年是二人結婚20周年，甄子丹決定在愛妻汪詩詩最喜歡的意大利科莫湖邊補辦一場盛大的豪華婚禮。
甄子丹昨日（20日）在社交網上載了多張婚禮的照片，見二人撘豪華遊艇出場 ，除了一對仔女甄濟如（Jasmine）及甄濟嘉（James），更邀請了不少的親友出席觀禮，包括有王寶強、甄家班兄弟、呂良偉夫婦、王晶夫婦、張玉珊、蘇永康夫婦、蔡一智夫婦及周勵淇夫婦等。汪詩詩以一身白色婚紗示人，上半身透視蕾絲設計，弗爆身材若隱若現，而甄子丹則穿上米色西裝，配上黑色煲呔，相當型仔，還有另一輯婚照，則是以黑色為主。
向老婆發表愛的宣言
甄子丹在社交網向老婆發表愛的宣言，他寫道：「時間總是在不知不覺間飛過，與親愛的老婆汪詩詩竟已攜手走過20年的時光。感謝有愛、善良溫柔的你陪我一路走過來，一直是我最堅強的後盾。我忙著工作時，有你幫我統籌好公司的一切，我閒下來時，你帶著我到處跟朋友聚會散散心。今年是我們結婚20週年，在你喜歡的科莫湖補辦我們的婚禮，並邀請到各位親友到場見證、慶祝與相聚。感謝線上線下各位朋友的祝福，我們都收到了，辛苦老婆未來繼續“管管”我。」