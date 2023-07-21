甄子丹汪詩詩結婚20年 意大利補辦豪華婚禮以遊艇出場極架勢

甄子丹與汪詩詩於2003年在加拿大多倫多低調結婚，二人一直恩愛。適逢今年是二人結婚20周年，甄子丹決定在愛妻汪詩詩最喜歡的意大利科莫湖邊補辦一場盛大的豪華婚禮。

甄子丹昨日（20日）在社交網上載了多張婚禮的照片，見二人撘豪華遊艇出場 ，除了一對仔女甄濟如（Jasmine）及甄濟嘉（James），更邀請了不少的親友出席觀禮，包括有王寶強、甄家班兄弟、呂良偉夫婦、王晶夫婦、張玉珊、蘇永康夫婦、蔡一智夫婦及周勵淇夫婦等。汪詩詩以一身白色婚紗示人，上半身透視蕾絲設計，弗爆身材若隱若現，而甄子丹則穿上米色西裝，配上黑色煲呔，相當型仔，還有另一輯婚照，則是以黑色為主。