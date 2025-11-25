甄子丹自爆曾以地拖改裝雙截棍扑穿別人頭 《John Wick》外傳將選用香港演員

甄子丹和李小龍女兒李香凝(Shannon)昨日(24日)出席港鐵舉行的《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》揭幕禮。原來兩人已相識超過25年，今次第三度見面，李香凝也看過丹爺的電影，最深印象是《葉問》和《俠盜一號:星球大戰外傳》。Shannon表示女兒Wern Keasler於晚上到港，兩母女將會於周四欣賞向李小龍致敬的大型舞劇「《武道》—— 李小龍的有法與無限」。

演陳真堅持扮李小龍致敬 視李小龍為偶像的甄子丹指對方改變了電影、武術和文化。他憶述當年在電視拍攝劇集《精武門》演陳真，被監製陳木勝要求不要扮李小龍，需要自創風格，但他認為演陳真是向李小龍致敬，故此堅持己見，「我唔需要創造另一個陳真，我覺得佢就係經典。」他又自爆11歲時扮李小龍的百厭事，「將地拖棍鋸開兩截，去五金舖買條鐵鏈，然後兩邊轉喺度耍，插落襪裡面返學，因為我間學校都有好壞嘅學生，都要保護自己。」 同學「隻揪」贏居多 丹爺認為李小龍給全球華人一種民族自豪感，在西方國家堅拒演貶低華人的角色，成功向全球展視個人的能力和自信樣。在外國讀書不時因華人身份被挑機，難免要「砌磋」，「有贏有輸，但贏多啲。」他自爆在母親的武館，以雙截棍跟母親的徒弟砌磋，「越耍越興奮，越耍越快，成知棍飛咗出去，扑穿佢個頭，俾阿媽鬧！」

已為《殺神John Wick》外傳選角 談到自導自演的荷李活電影《殺神John Wick》外傳，甄子丹表示已落實會在香港取景，「但香港佔幾多，就要同電影公司傾，(你想香港佔幾多？)我想全套戲喺香港拍，但唔係我話事，都要尊重電影公司取向，要考慮全球巿場和故事。香港拍嘅話，必須係拍得好型，盡量多用香港演員。」他透露現已開始試鏡，問到會否再與MC張天賦合作，他強調不是以動作為選角優先條件，「首先要睇佢啱唔啱John Wick呢個世界，化學作用如何，當然最重要係演技，好快就會跟大家公布。」他表示預計明年3至4月正式開拍。談到早前接受馬時亨訪問，自立門戶並拒絕300萬片酬，他笑言好後悔，應該好好利用周轉。



李香凝寫書製作動畫 傳承李小龍精神 特地從美國來港的李香凝形容像「返屋企」，因為父親李小龍在香港長大、訓練，學習適應環境和跨越種種障礙，創造傳奇。作為女兒的她希望傳承爸爸的哲學思想，影響深遠，她最欣賞李小龍的智慧和遠見，時刻保持好奇心。Shannon她鼓勵大家表達自我，為了傳承父親的哲學與武術精神，她透露，「我現已製作幾套電影和電視在中，有些是關於他的生平，有些是他生前寫下的故事。另外也籌備製作電視動畫，希望可以讓年輕一輩認識他，我由去年已寫了一本關於他思想的書，今年正在寫另一本。」 《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》由兩大展區組成，包括展期由十一月二十五日至十二月八日、位於香港站中環行人隧道「港鐵藝術舞臺」的互動體驗，以及展期由十一月二十五日起，設於中環站J出口「港鐵‧藝術」展廊的主題特展。