甄子丹讚愛女甄濟如有天賦 爆囡囡多公司爭簽：我發覺佢真係食呢行飯

年度馬壇盛事《寶馬香港打吡大賽》將於3月24日假沙田馬場舉行，是次活動已經連續12年由汽車品牌寶馬贊助，賽事總獎金更高達港幣2,600萬港元。今年賽士再度邀得甄子丹擔任「寶馬香港打吡大使」，自2014年起他為打吡大賽拍攝過不同類型的宣傳片，不時走訪馬場「禁地」與馬匹或騎師交流。這次宣傳片有別過往，以甄子丹的操練日常及其演藝事業作為主軸，以自身經驗表達「專注」、「決心」及「堅持」三大致勝元素，貫穿他與賽馬團隊甚至馬匹本身，為爭取最佳成績的強者態度。甄子丹在拍攝當日，其中一個鏡頭是他於木人樁前出拳、踢腿，當正式roll機前，甄子丹仍特意與導演、攝影師溝通，務求令每個鏡頭的擺位、取景及動作流暢而精準。

拍攝時，除了大多數鏡頭是一take完成外，他更會比導演要求的動作做多少少，讓導演有更多鏡頭剪接用，專業態度令整個拍攝過程更加順利。甄子丹做事精準、專注，他直言是為了不想後悔：「時間寶貴、生命寶貴，如果每樣事唔精準去做，會有少少遺憾，你會話畀自己聽，點解初初你唔做得更好呢？所以而家嘅我，尤其我拍戲咁多年，我唔希望電影方面冇進步空間，所以我放更加多時間去做每個電影項目。」這份態度成為他的動力，時刻追求盡善盡美：「當然唔可以話perfect，但係你有心去做就自然有機會去做得更好。」

「自動波」維繫幸福美滿家庭 家庭生活同樣幸福美滿的甄子丹，他笑謂婚姻生活不單純於專注、決心及堅 持，這個階段的自己亦不需要刻意維繫，因為已經是「自動波」，不用記著，就像與生俱來。語畢，流露甜蜜笑容，幸福之情不言而喻。至於愛女甄濟如早前以歌手身份正式出道，作為開明好爸爸的甄子丹，認為每個父母亦會與子女分 享自己的人生經驗，但是他認為讓子女親自闖闖更有意義：「而家後生仔女好聰明，佢哋有自己諗法，亦都應該畀佢哋嘗試自己去闖一闖。因為無論成與敗，一時嘅失敗唔等於將來唔會成功，有時有少少挫折反而知道人生條路點樣行，我同太太都用比較開明嘅方法同佢哋相處。」甄子丹直言好希望子女可以堅守成功的最基本元素，亦是今年《寶馬香港打吡大賽》宣傳片的重點訊息，就是專注、堅持、決心三個關鍵元素。