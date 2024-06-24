甄子丹 鍾柔美與又一城早有淵源 親臨chiikawa主題快閃店瘋狂打卡兼掃公仔

甄子丹的20歲千 金甄 濟如(Jasmine)，以及17歲的「聲夢歌手」鍾柔美(Yumi)，今日出席又一城舉辦的《chiikawa x MINISO主題快閃香港首展》，兩人更於期間限定店瘋狂打卡，又與3位主角Chiikawa、Hachiware及Usagi的3D裝置合照。

遺傳媽媽model身形的Jasmine，少女心滿滿，對期間限定店發售的多款獨家限定產品愛不釋手，並說：「我除了喜歡音樂及跳舞外，也喜歡cute cute 得意公仔，自己也有追看《chiikawa》，非常喜歡這些小巧可愛的傢伙，所以我之後一定會帶朋友家人來打卡，跟可愛的chiikawa拍照。」

Yumi 演唱會設特備環節跟「米粉」互動

Yumi同樣情迷chiikawa，除了因為角色們造型得意可愛，漫畫的故事同樣有啟發性。她說：「雖然Chiikawa每天都有意外事發生，但仍然努力過生活，只要跟最喜歡的朋友Hachiware與Usagi在一起，便能所向無敵，就像我們聲夢學員一樣，既是一起工作的伙伴，也是每天打鬧的好友，更是互相支持與陪伴的soulmates！」

Yumi又帛，自己是又一城常客，經常到此食飯睇戲及溜冰，並說：「又一城經常與著名IP合作舉辦期間限定店，我經常來參觀不同的展覽及期間限定店，打卡之餘又可以汲取靈感，相信今次《chiikawa x MINISO主題快閃香港首展》必再次成為全城焦點，各位『米粉』一定要大力支持呀！」

談到工作安排，Yumi透露將於7月在麥花臣場館開騷，目前正密鑼緊鼓地練習，除了獻唱首本名曲外，也會挑選一些觀眾意想不到的歌曲，保證有驚喜！她說：「今次演唱會更設有特備環節，跟fans互動，希望大家看到我們的努力，屆時一定要識唱一齊唱、識跳一齊跳，就像Chiikawa、Hachiware與Usagi一樣，享受生活中每個Magic Moment！我跟Chantel及Windy知道門票已經售罄，齊齊集氣加場吧，也好讓我們可以還飛債，哈哈！」