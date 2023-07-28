甄子丹19歲囡囡甄濟如以唱作新人加入樂壇 推出首支單曲《idk》

Jasmine自幼便展現出她的音樂天賦，7歲已開始嘗試作曲，至今已完成了70多首原創歌曲，其中有一半是在過去三年完成。透過音樂創作，她希望激勵同年代的女孩，成為勇敢自信的一群。2013年，當時年僅9歲的Jasmine在一次大型演出中獻唱英國歌后Adele的《Rolling in the Deep》，毫不怯場，巨星風範初現，索尼音樂大中華地區CEO Andrew Chan看過後亦讚口不絕，道：「從那一刻起，我知道她注定要成為明星。我們很興奮的歡迎她加入索尼音樂大家庭。她的才華和熱情，將帶領她到達難以企及的高度，我很榮幸可以見證這一切。」

台灣索尼音樂娛樂股份有限公司總經理兼RCA Records（大中華地區）常務董事Kevin Foo亦對Jasmine讚譽有嘉，說：「Jasmine是當代藝人的絕佳典範，她擁有的獨特才華與生命故事，能跨越文化與地域的規範。對於Jasmine選擇RCA Records作為她的音樂旅程的起點，我感到非常興奮，也對與她攜手前進的旅程充滿期待。」RCA Records（大中華地區）總經理Ruth Ling亦道：「2021年，當我第一次聽到Jasmine的Demo時，就被她獨特的嗓音所吸引，並覺得她具有創作爆紅音樂的觸覺。她對於藝術創作的理解與眼界，遠高過同齡創作者。我很榮幸能擔任推手的角色，將Jasmine的作品呈現給世界，並幫助她在亞洲或更遠的地方的發展，以俘擄樂迷的心。」

Jasmine在首支單曲《idk》中與多位音樂人合寫曲詞，是一首結合Pop、 R&B，輕快得來又節奏澎湃的歌曲。歌詞從對於一段情感關係的不確定開始，引出少女自主、自愛的發現旅程。由此，折射出她想帶給所有女孩的信息：在戀愛中，要跟隨本心，不用為了另一半委屈自己。想要愛別人，首先要愛自己。對於簽約RCA Records正式出道，Jasmine表示：「在我追尋音樂、歌唱夢想的道路上，很幸運能加入RCA的大家庭，這一切的感覺很奇妙。」Jasmine一出道，即獲得高度注視，獲邀參與今個周日（7月30日）在新加坡舉行的Majulah Music Night ，這將成為Jasmine出道後的首次演出；此外，Jasmine的首張專輯將於今年9月1日發行，當中包括8首歌曲，其中4首為全英文歌曲，全部由Jasmine創作或參與創作。屆時，第二支單曲《tbh》也將會同步發布。