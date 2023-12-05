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娛樂
2023-12-05 18:08:13

甄濟如大晒琴技 穿厚衫拍MV熱到出晒汗

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甄濟如推出首支全中文單曲《慣性倔強》。

甄濟如(Jasmine)，繼早前的《idk》及《tbh》兩首歌曲之後，日前推出她的首支全中文單曲《慣性倔強》。首次在戶外拍MV的Jasmine，無懼酷熱天氣，也不怕走進湖水中拍攝，投入演出，敬業樂業。

甄濟如走進湖水中拍攝MV。

Jasmine從不覺得自己是個倔強的人，但在音樂路上卻有一份執著，她說：「我對其他東西都很隨意，但對自己的音樂卻是慣性倔強，我總會有自己的看法與想法，所以製作歌曲時，我總希望能用自己的方式去把它完成。」Jasmine又分享了自己首次演出時經歷，她說：「我第一次在新加坡真正的表演，是在新歌發布會上唱自己的歌，觀眾是我不認識的人，上台之前我非常緊張，每一秒都在喝水，但因為我從小就非常喜歡表演，所以一想到快要公開演出了就很感動，然後我就有眼淚了，可是我努力忍住了，不讓眼淚出來。然後走到台上，我就假裝沒有事，很堅強的，之後也慢慢放輕鬆去唱，不過內心一直都很澎湃。其實每次表演我都非常緊張，但父母阿姨都說我看起來不緊張，其實我心裡卻是緊張到不得了，這可算是我在親友面前的小倔強吧！」

 

甄濟如考獲八級鋼琴。

這次的MV選景在湖邊，是Jasmine首次在戶外進行拍攝，這讓她經歷了很多的第一次，Jasmine分享道：「拍攝的時候還是夏天，天氣很熱，我們一直在太陽下面拍，我還要穿上一件很厚的藍色毛衣，一直在出汗，但我還要進情緒，表現出慣性倔強的狀態，一點都不熱呢！但因為天氣很熱已經在出汗，我還穿了皮鞋跟襪子，腳都已經黏黏的，但其中一幕卻要我慢慢的、輕鬆的走進水裡。很多人或者覺得湖水有點混濁，但那裡風景很漂亮，進入水之後，因為水挺涼的是挺舒服的，我還想整個人走進水裡的，但導演卻在這時候叫停，說夠了可以出來了。」

MV中另外有其他角色，當中有一位小女孩，其實是Jasmine的表妹。「最初聽到導演說想找一個小女孩的角色，第一個我就想到我的表妹，找她來演出，應該會是一個很難忘的經歷。」

拍攝當日非常熱，穿上厚衫的甄濟如坦言有點受不了。

除此之外，Jasmine在MV中也大秀琴技彈起鋼琴，但她謙虛的說：「我5歲已經開始學鋼琴，現在已經拿到八級了，應該很多人不知道我可以彈鋼琴。我從來不說，是因為我弟弟才是鋼琴專家，拍MV期間我其實都只學了歌曲的其中一段，將來我練好了，應該可以自彈自唱，但現在或者叫弟弟幫忙，我一邊唱他一邊彈。我們從小就是他彈我唱，我自己的歌，就從來沒有試過，也許可以試一下，然後就變成了小型的家庭演出。」

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