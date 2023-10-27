甄珍千字反擊劉家昌「假惺惺裝可憐」 魔爪操控兒子︰你配做父親嗎？

現年83歲的音樂人劉家昌，昨日（26日）突在微博撰寫二千字，怒轟甄珍無情奪產，甚至狠批兒子劉子千不忠不孝、不知羞恥，今日他更發聲明，禁止甄珍及劉子千使用及管理他的音樂版權。事隔一天後，甄珍終發聲反擊，並指劉家昌假惺惺的裝可憐，兒子出道時被他的魔爪操控。 劉家昌昨日控訴母子貪得無厭，今日，甄珍亦發千字文反擊，並大爆雙方的財務糾紛，她先指劉家昌假惺惺裝可憐，「這麼大年紀了，不想佔用媒體資源，但對我和孩子進行污衊，我堅決不同意，必須把事實講出來。 劉家昌，你不用假惺惺的裝可憐，還站在道德的製高點，擺出一副很委屈的樣子。 人在做、天在看，你做的一樁樁、一件件惡事，能經得起良心的拷問、事實的檢驗嗎？」 其後，甄珍透露2007 年真金白銀投資了500萬美元建設鷹潭市龍虎山朋德酒店有限公司，其後，劉家昌從香港拿走公司公章霸佔不還，還偽造她的簽名，把董事長變更為劉家昌和前妻生的兒子劉繼成，最後經過多年財政糾紛，甄珍投資的500萬美元血本無歸。

甄珍續斥劉家昌爛賭如命：「你口口聲聲說自己是藝術家、說自己是老師，還說賺錢給家人用。 那我要問你了，你這些年賺什麼錢了，你歌曲的版權早就以高價賣給我了，你還靠什麼來收入？ 還有大家都知道你爛賭如命，那麼多賭賬，我幫你還了多少你自己有數，你不感恩就算了，還出口污衊，你配做老師嗎？」 她亦為兒子反擊：「說到兒子，你竟然好意思說可憐他，怕他流落街頭？ 我告訴你，兒子脫離了你的魔爪生活的很開心，非常幸福。 你不是忘了吧，當時兒子和唱片公司簽約並發展良好時，是你突然要主導兒子的音樂發展，兒子非常不願意，但為了我妥協後，你便得寸進尺，操控兒子，兒子稍有不從 ，你就威脅要斷掉兒子音樂路，還發文痛罵兒子畜生。 現在反過頭來假惺惺，你配做父親嗎？」 甄珍又大爆當年是因為劉家昌爛賭而離婚：「至於我們兩個的關係，不想再說太多，當時就是因為你爛賭，我才和你離的婚，你明知道我們離婚了，還為了利益於2015年在香港訴訟離婚，後來發現行不通， 自己又主動撤回了訴訟，不知道你為什麼現在還要拿這些東西博眼球。」最後，她向劉家昌說：「不要顛倒黑白是非，你有證據就去告我，不然就是誣陷。 你的所做所為遲早有一天會大白於天下，法律的製裁不會缺席！」