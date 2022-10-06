甄珍母子傳到北京後失聯 經理人助手回應勁弔詭

曾紅遍亞洲的息影女星甄珍與兒子章立衡(原名︰劉子千)有指自8月21日從香港飛到北京後失聯，有朋友表示一直無法聯絡他們，日前甄珍的朋友在社交平台上載二人合照，表示與對方失聯了42日。
有指甄珍兩母子飛往北京是處理與劉家昌的官司，但一直音訊全無，就連妹妹銀霞也無法聯絡他們二人。其後有消息稱甄珍曾於9月初在微信朋友圈留言說︰「因最近比較忙，無法回復電話與信息，忙完了會跟大家聯繫，謝謝。」惟過去甄珍慣用繁體字，今次卻以簡體字出文令一眾朋友更加擔憂。
工作人員回應奇怪
甄珍的朋友曾在網上公開尋人，稱她最後出現的地點為北京金茂威斯汀酒店，但一直未有任何回音。有傳媒嘗試透過微信聯絡甄珍，但電話響了幾聲之後便掛斷。章立衡的經理人稱甄珍兩母子已去北京一段時間，但未有跟他提及行程與目的，再問到二人會留在北京多長時間，章立衡的經理人就表示不太清楚，以人在片場拍戲，就匆忙把電話掛斷。甄珍在香港秘書向傳媒指「人沒事」，但承認有跟甄珍通過電話，問到關於甄珍母子近況，對方以「私人嘢唔講」就收線。
甄珍劉家昌為家產打官司
甄珍曾與謝賢，但婚姻僅維持了兩年，之後與劉家昌於1978年結婚，87年離婚，但直到15年才公開二人已於28年前離婚，外間對他們一直扮演廿多年夫妻大感驚訝，二人自此為家產問題多次對簿公堂，更不時隔空指罵。