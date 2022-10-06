甄珍母子傳到北京後失聯 經理人助手回應勁弔詭

曾紅遍亞洲的息影女星甄珍與兒子章立衡(原名︰劉子千)有指自8月21日從香港飛到北京後失聯，有朋友表示一直無法聯絡他們，日前甄珍的朋友在社交平台上載二人合照，表示與對方失聯了42日。

有指甄珍兩母子飛往北京是處理與劉家昌的官司，但一直音訊全無，就連妹妹銀霞也無法聯絡他們二人。其後有消息稱甄珍曾於9月初在微信朋友圈留言說︰「因最近比較忙，無法回復電話與信息，忙完了會跟大家聯繫，謝謝。」惟過去甄珍慣用繁體字，今次卻以簡體字出文令一眾朋友更加擔憂。