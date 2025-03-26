甄詠蓓執導經典劇目《妻迷》Yerma 唐詩詠首度挑戰舞台劇演繹女性內在掙扎

由小金鹿主辦，問星娛樂及CCY協辦，麥芽文化統籌策劃的《妻迷》Yerma將於2025年6月27日至29日在灣仔壽臣劇院隆重上演。本劇由香港著名導演甄詠蓓（Olivia）執導，匯聚了實力派演員朱栢謙、唐詩詠及RubberBand 主音 6號 （繆浩昌）、陳頴璇、黃釗鑫、陳卉蕾及高棋炘等一眾優秀演員，此次演出更是唐詩詠首度挑戰舞台劇，備受期待。公開發售門票將於 3月27日中午十二時Cityline公開發售。

甄詠蓓執導經典劇目《妻迷》Yerma 《妻迷》Yerma講述一位渴望生育卻無法如願的女子，如何在內心的執迷與外在的壓力中逐漸崩潰。對的人，時機卻錯了；錯的人，卻無法斷絕。前度總比眼前的好，而同床的兩人卻各自懷揣不同的夢。《妻迷》Yerma改編自西班牙文學大師費德里科·加西亞·羅卡（Federico García Lorca）的經典劇作《Yerma》，原著劇名為Yerma ，在西班牙文中所指是乾旱荒漠的土地，不能長出任何植物，這寓意了女主角的悲劇命運，生育孩子的美好願望難以成全。這部劇本雖寫於100年前，但導演Olivia覺得劇目探討的女性夢想、社會壓力與內在掙扎至今依然在社會存在，並透露與詩詠及《Yerma》的緣分始於七年前，說：「好有趣嘅緣份，詩詠係我學生，七年前帶佢去睇過一部戲，剛好就是《Yerma》，睇完之後好震撼詩詠，一直斷斷續續問我可唔可以做呢部戲！但詩詠冇做過舞台劇，呢部戲角色太難，直至上年主辦聯繫我，詩詠又大過咗，都覺得係時候可以一齊跳上船試吓。」而因為詩詠沒有舞台劇經驗，所以必須有一個好演員帶領，而年紀、外表、劇場經驗，所以朱栢謙就是導演Olivia不二之選。

唐詩詠首度挑戰舞台劇演繹女性內在掙扎 七年前詩詠已被《Yerma》劇目深深震撼，苦等多年，終於等到Olivia肯首開劇，詩詠由電視熒光幕到第一次踏上舞台劇舞台，壓力可大？詩詠說：「好感恩，甄詠蓓一直都係我老師，一直有上佢堂，我完全交咗俾佢，因為佢非常之了解我嘅所有嘢，同埋佢永遠都會睇到一啲我自己都唔知道自己嘅特質，所以我覺得我冇我想像中咁大壓力，就係因為有佢嘅存在，第二就係因為佢搵咗個非常之好嘅男演員朱栢謙，仲有6號啦！當我聽到呢個組合嘅時候，我嘅壓力已經卸咗六七成。」詩詠更直言，有Olivia、朱栢謙及6號在身邊，唯一擔心只有自己體力，排練時發現比想像中的力量要大好多，但同步慶幸自己有練跑兩年，可以以現在狀態去接一個舞台劇。

至於被導演Olivia及詩詠視為演技保證的朱栢謙，對於能夠參與《妻迷》Yerma感到非常興奮，特別是看過劇本後更加喜歡，說：「知道Olivia做導演，已經非常大興趣，佢係我一個好敬重，好有能力嘅前輩。睇埋劇本之後覺得唔接唔得，張雅麗同導演傾完後改編得好好，所以決定應承。應承之後再知道女主角係詩詠覺得好開心，可以認識到新嘅朋友。係我哋排練，又或者我哋做咗前期嘅workshop之後，更加開心我得到詩詠嘅信任，我哋有好多火花出現咗，所以我好期待真正嘅排練同埋到上台嘅時候觀眾睇吓會點睇會點睇？」

公開發售門票將於 3月27日中午十二時Cityline公開發售。