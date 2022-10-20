甄詠蓓 林嘉欣師徒再合作 打造破格音樂劇《塑像譜》 

影后林嘉欣（Karena）將於下 月 10 至 13 日再度跨足劇場舞台，甄詠蓓(Olivia)導演的體驗式音樂劇場《塑像譜》，兩人亦師亦友兼合作多年，而且相當合拍，屆時將與資深舞台劇演員泰臣、《全民造星II》季軍李祉均（Oscar）、粵劇編劇及演奏者江駿傑等，分別演繹四個關於時間扭曲與命運缺失的故事。導演甄詠蓓更找來多次獲頒香港電影金像獎的著名電影美指文念中當美術總監，還請來近年在香港矚目的獨立音樂人江逸天以音樂總監身份共同創作。



《塑像譜》作為今年新視野藝術節極具創意的節目之一，沒有傳統的舞台，而是按四個故事分別打造了四個演區，亦不設劃位，打破觀眾入場坐定定觀賞的慣例，所有觀眾會按時間分別遊走於四個不同演區，由現場音樂及歌曲為嚮導，配合特設的空間和裝置，觀眾有如走進走馬燈 (Zoetrope) 內，不但能近距離觀賞四個主角演繹四個不同的故事、感受主角們的人生慾望和掙扎，更有彷彿置身舞台參與共演的非一般劇場體驗。